¿Quién es Lola Ortiz de Supervivientes All Stars?

La cuarta edición de Supervivientes ha sorprendido al público de Telecinco, tras darse a conocer que Lola Ortiz es una de las participantes del programa para le edición de All Stars, quienes ya tienen experiencia a enfrentarse a hambre, al calor y al frío.

“Vuelvo once años después, pero es que lo piensa dar todo. Quiero ganar”, sentenció la famosa cuando se dio a conocer que formaría parte de la más reciente edición del programa de telerrealidad.

¿Quién es Lola Ortiz?

Lola Ortiz ha construido un perfil polifacético que abarca desde el entretenimiento televisivo hasta la psicología. Su popularidad comenzó a consolidarse tras su paso por el programa de citas Mujeres y Hombres y Viceversa, una plataforma que le abrió las puertas a producciones de mayor audiencia como el reality show Supervivientes en 2015.

Con el tiempo, su carisma la llevó también a coronarse como reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2023. A la par de su proyección en la pantalla chica, Ortiz encaminó su desarrollo académico hacia el área de la salud mental, graduándose como psicóloga.

Esta dualidad le ha permitido alejarse del estereotipo convencional de la figura de televisión, combinando su labor profesional en la consulta con la divulgación de temas de crecimiento personal y bienestar emocional.

En su faceta digital, especialmente a través de su cuenta de Instagram, conecta con cientos de miles de seguidores compartiendo su rutina diaria.

Su contenido integra retazos de su trabajo clínico, consejos de autocuidado, viajes y estilo de vida, posicionándose como una creadora de contenido influyente que balancea el mundo del espectáculo con la psicología.

Es autora de ‘Yo también estuve ahí’, un libro sincero en el que recoge su experiencia de abandono y abusos, de hombres que la manipularon y maltrataron. Un relato sobre las relaciones abusivas que tuvo a lo largo del tiempo, que incluyen agresiones físicas, psicológicas y sexuales. También cómo consiguió salir adelante y aprender a buscar un amor sano.

“Una amiga mía fue la que me animó a que contase mi historia. Yo tuve un padre muy intermitente, ausente, no era buena persona. Cuando yo era pequeña, lo pasé muy mal, él aparecía y desaparecía y crecer así es muy complicado, te crea una serie de carencias muy importantes y una gran necesidad de validación”, revelaba.

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