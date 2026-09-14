¿Por qué sacaron a Macklemore del tour de Ed Sheeran tras apoyar a Palestina?

El rapero estadounidense Benjamin Hammond Haggerty, mejor conocido como Macklemore, reveló a través de su cuenta de Instagram que ya no formará parte del Loop Tour, la gira musical de Ed Sheeran, por sus mensajes en apoyo a Palestina.

Si bien el intérprete de ‘Can’t hold us’ tenía ochos presentaciones en la gira por Estados Unidos, solo alcanzó a presentarse en tres recintos y fue en el MetLife Stadium de Nueva York donde inició la polémica.

Fue durante su últimas presentación previo al concierto de Ed Sheeran que además de enviar un mensaje a favor del pueblo palestino, Macklemore también interpretó canción “Hind’s Hall”.

El tema expresa su opinión sobre el rol de Estados Unidos sobre el genocidio palestino, incluyendo frases como “el problema no son las protestas, es contra qué protestan. Va en contra de lo que nuestro país está financiando” o “bloqueen la barricada hasta que Palestina sea libre”.

Macklemore anuncia su salida del Loop Tour

“No estoy seguro de cómo empezar con esto. Pero hablaré desde el corazón y compartiré la verdad. Ed Sheeran y su equipo han tomado la decisión de quitarme del Loop Tour”, dijo Macklemore en la publicación que ya reúne millones de visualizaciones.

En el mensaje, aclaró que mantenía una comunicación constante con Ed, a quien considera un hermano tras 13 años de amistad. Sin embargo, relató qué fue lo que sucedió para que ocurriera su saluda.

“Ed estaba en una posición muy difícil. Él lo sabía. Su típica postura apolítica estaba siendo desafiada como nunca antes (...) Pero no podía dejar de priorizar a sus fans”, comentó, “espero que que este no sea el final de mi relación con Ed. Una amistad de 13 años no desaparece por un doloroso desacuerdo”, agregó.

¿Por qué sacaron a Macklemore del tour de Ed Sheeran?

De acuerdo con las declaraciones de Messina Touring Group a la revista especializada Rolling Stone, la gira estaba en riesgo de ser cancelada si Macklemore permanecía en el cartel, por lo que se tuvo que cortar su participación.

“Como promotores del Loop Tour de Ed Sheeran, los recintos de las próximas fechas de la gira en Estados Unidos nos han notificado que no permitirán la celebración de un concierto con Macklemore en el cartel, lo que supondría la cancelación de la gira y afectaría a cientos de miles de fans. Tras conversaciones con las partes implicadas, Macklemore no actuará en las fechas restantes de la gira”, se reveló.

Qué difícil es que artistas como Macklemore hagan este discurso delante de miles de personas.



Esto le ha costado que lo aparten de la gira que iba a hacer con Ed Sheeran, pero se ha ganado el respeto de mucha gente.



Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/QK4aL3lGSB — Sixto (@SXTrece) September 14, 2026

Según dicha revista, los estados se pidieron que no se presentara el rapero fueron:

Lincoln Financial Field de Filadelfia

Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts

Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Lucas Oil Stadium de Indianápolis

Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte

AT&T Stadium de Arlington, Texas

Raymond James Stadium de Tampa, Florida

Asimismo, el Consejo Israelí-Estadounidense lanzó un mensaje pidiendo que se retirara al rapero de los escenarios por emitir juicios políticos en un contexto de entretenimiento. “Este era un concierto de Ed Sheeran, no un mitin político, ni una protesta, ni un acto activista”, aseveró la IAC.

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