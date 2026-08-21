Palestina denuncia plan para Cisjordania

El 9 de agosto, colonos cercaron viviendas en Qusra, incluida una propiedad de Loui Ridi. Soldados israelíes los expulsaron de las casas, aunque permanecen cerca.

El portavoz del presidente palestino, Mahmud Abás, Nabil Abu Rudeineh, pidió a la comunidad internacional adoptar medidas “serias y concretas” contra el plan israelí E1, tras la licitación para construir mil 234 viviendas en Cisjordania ocupada. Más de 20 países, entre ellos Francia, Canadá, Italia y Australia, ya rechazaron el proyecto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró “profundamente alarmado” y señaló que el plan podría interrumpir la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania y amenazar la solución de dos Estados. La Organización de las Naciones Unidas pidió a Israel detener nuevas medidas y respetar el derecho internacional. En tanto, el canciller británico, Ed Miliband, calificó la licitación de “inaceptable y destructiva” y exigió retirar el proceso y detener la expansión de asentamientos. Londres también convocó al encargado de negocios israelí y anunció un paquete de medidas, incluidas posibles sanciones contra quienes participen en la expansión.

Por su parte, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, condenó las acciones de colonos en Qusra. Advirtió que quienes intenten apropiarse de propiedades de palestinos-estadounidenses podrían enfrentar sanciones de Estados Unidos. Citó de los Diez Mandamientos: “No robarás”.