Temblor de 7. 2 sacude región andina de Perú

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió ayer la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento dejó al menos dos personas lesionadas y daños en viviendas, centros de salud, e instituciones educativas. Las autoridades mantienen la vigilancia y evaluación de daños en las zonas afectadas.

El IGP informó que el movimiento ocurrió a las 13:00 horas locales, y tuvo su epicentro a 35 kilómetros de Coracora, a una profundidad de 108 kilómetros.

El Tip: El último terremoto devastador registrado en Perú ocurrió en 2007, de 7.9 y provocó la muerte de unas 500 personas, además de millonarias pérdidas materiales.

El temblor alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima. En la capital peruana también se percibió, aunque de manera leve.

La profundidad del sismo ayudó a que el movimiento se sintiera en distintas regiones del país, pero sin efectos considerados críticos, según explicó el presidente del IGP, Hernando Tavera.

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MANTIENEN VIGILANCIA. El primer reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) señaló que no se habían registrado daños. Unidades de las instituciones de primera respuesta, junto con autoridades locales, permanecieron atentas a posibles afectaciones en zonas vulnerables.

Por su parte, el jefe del Indeci, Luis Vásquez, dijo que algunos daños se registraron en la localidad de Puquio, en donde fueron afectadas ocho viviendas, en Ayacucho tres instituciones sanitarias, y en Puyo, 12 viviendas y un centro de salud. Mientras que en Coracora se informó que dos personas resultaron lesionadas “al momento de evacuar (la zona) donde se encontraban”, así como daños en cinco institutos educativos, también se registraron derrumbes en un cerro de esa localidad y otro en Chancas.

La búsqueda de información se concentró también en caseríos alejados de Ayacucho e Ica, debido a las dificultades para conocer de inmediato la situación de las comunidades ubicadas en esas zonas. “La población salió a las calles preocupada, pero no ha habido ningún impacto”, declaró a RPP una fuente local citada en el reporte sobre el movimiento.

Mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos, por su parte, reportó el mismo evento con una magnitud de 6.7. Según esa institución, el terremoto tuvo una profundidad de 99 kilómetros y su epicentro se ubicó a 31 kilómetros al noroeste de Aniso, en la Cordillera de los Andes.

MÁS ACOSTUMBRADOS. Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con intensa actividad sísmica.

De acuerdo con la información proporcionada, en esta región se concentra alrededor de 80 por ciento de los movimientos sísmicos del mundo, mientras que otra estimación citada sitúa la proporción en aproximadamente 85 por ciento.

El país, además, es el segundo mayor productor de cobre del mundo y mantiene un historial reciente de movimientos de consideración.

En julio pasado, la región de Junín, vecina de Lima, registró una serie de temblores con una magnitud máxima de 5.4. Aquellos movimientos dejaron cinco personas muertas, cientos de damnificados y decenas de viviendas destruidas.