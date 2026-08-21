Presión económica es la “herramienta más eficaz” contra Irán: Vance

Los marineros de EU trabajan en la cabina de vuelo del portaaviones USS George Washington, ayer.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó ayer que la presión económica es la herramienta más eficaz de Washington para impedir que Irán reconstruya su capacidad nuclear.

“La herramienta más eficaz que tenemos es la presión económica que podemos ejercer sobre ellos. Y éste es un equilibrio delicado porque, si ejercemos presión económica sobre ellos, intentarán hacer lo mismo con nosotros”, dijo el vicepresidente en el programa Clay Travis and Buck Sexton Show.

El Dato: Pekín rechazó la campaña de presión económica de Trump contra Irán, calificándola de “Día D”, y afirmó que nuevas sanciones no resolverán los conflictos existentes.

JD Vance explicó que Washington intenta mantener abierto el estrecho de Ormuz, ruta clave para petróleo y gas. “Están intentando cerrar el estrecho. Quizás no podamos restablecer completamente el tránsito anterior, pero, si logramos sacar suficiente petróleo y gas, podríamos aliviar lo que algunos estadounidenses pagan por la gasolina y la energía”, señaló.

El objetivo es impedir que Irán reconstruya sus instalaciones nucleares, dijo. “Intentamos establecer una nueva realidad sobre el terreno, en la que no solo podamos afirmar con confianza que las instalaciones iraníes fueron destruidas, sino también que Irán nunca intentará reconstruirlas. Ésa es la fase en la que estamos ahora”, dijo.

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MÁS INTIMIDACIÓN. Más temprano, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que Washington impondrá las sanciones que calificó como las más duras de la historia contra Irán. Adelantó que el lunes las detallará.

El funcionario afirmó que la campaña busca provocar el colapso del gobierno iraní. También advirtió contra operaciones petroleras, transferencias de efectivo y empresas fachada vinculadas con Teherán.

Donald Trump advirtió el miércoles que cualquier país que proporcione ayuda a Irán enfrentará consecuencias económicas. Calificó la estrategia como una guerra económica y un aislamiento sin precedentes, y la bautizó como un “Día D económico”, en referencia al desembarco de Normandía.

El Tip: Omán afirmó que la seguridad a largo plazo en el estrecho de Ormuz depende de una paz regional duradera, y rechaza una mayor escalada o conflicto.

Scott Bessent consideró que los mercados petroleros podrían interpretar mal la presión de Washington. El crudo alcanzó máximos de más de tres semanas. Sostuvo que la máxima presión económica podría reducir la posibilidad de una nueva operación militar de gran escala.

En tanto, datos de 2025 de Kpler, la empresa global de análisis de datos e inteligencia de mercado, indican que China compra más de 80 por ciento del petróleo que Irán exporta. Una escalada podría afectar a ambos, pues China también es proveedor de Estados Unidos, incluidos minerales de tierras raras.

El secretario del Tesoro estadounidense pidió a Pekín sumarse para reabrir Ormuz y reducir los precios. China rechazó que las sanciones puedan resolver el conflicto. Lin Jian pidió una salida política y diplomática.

ACUSACIONES Y AMAGOS. Irán acusó a Estados Unidos de terrorismo económico y crímenes contra la humanidad. Su Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que las sanciones son ilegales e inhumanas porque afectan los derechos de los ciudadanos y pidió juzgar a sus responsables. En tanto, el ministro iraní, Abbas Araqchi, aseguró que la guerra económica de Donald Trump busca desviar la atención de la deuda récord y los costos de los intereses en Estados Unidos. Mientras que el viceministro Kazem Qaribabadi dijo que la campaña representa otra derrota tras el fracaso de la ofensiva militar.

Teherán cuestionó que el magnate anunciara la fase el 19 de agosto, fecha del golpe de Estado de 1953 contra Mohamad Mosadeq, con apoyo de Estados Unidos y Reino Unido.

La Guardia Revolucionaria también elevó sus advertencias. Su portavoz, Hosein Mohabi, dijo que, si la guerra se reanuda, el armamento iraní será distinto al empleado antes y tendrá mayor capacidad destructiva. Afirmó que Teherán desarrolla armas más precisas y poderosas.

El portavoz también aseguró que Arabia Saudí no tendría capacidad para derrotar a los insurgentes yemeníes y sostuvo que Israel no ha logrado infligir daños graves a Hamas tras más de dos años de guerra en Gaza. Por ello, consideró que Riad tampoco podría imponerse.

PETRÓLEO FLUYE. Según Axios, el Ejército estadounidense estableció un corredor marítimo para facilitar la salida de millones de barriles hacia los mercados. Entre 15 y 20 petroleros cruzan cada noche por un canal al sur del estrecho, junto a la costa de Omán. El flujo ronda los 10 millones de barriles diarios, cerca de la mitad del volumen previo a la guerra, aunque en algunas jornadas habría alcanzado entre 15 y 20 millones.

Petroleros vacíos también entran al golfo para cargar crudo y regresar. Una fuerza de tarea de Fort Bragg coordina barcos y horarios con socios del Golfo. Aviones de combate los protegen ante posibles ataques.

Según Axios, el corredor pudo establecerse después de una campaña militar de dos semanas que afectó radares y vigilancia marítima iraníes. Irán conserva algunos radares y embarcaciones rápidas. Estados Unidos aseguró haber derribado ocho drones y dos misiles de crucero iraníes esta semana.

Asimismo, el portaaviones USS Abraham Lincoln comenzó su regreso a Estados Unidos, aunque todavía permanece dentro del área de operaciones de la Quinta Flota. El USS George Washington llegó a Medio Oriente el miércoles para relevarlo, tras una escala en Vietnam el 5 de agosto.

El Comando Central confirmó que el George Washington opera en la región. El Abraham Lincoln llevaba un despliegue prolongado, con preocupación por la salud mental de la tripulación y las condiciones a bordo.