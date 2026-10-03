Trump reitera promesa de dar 5 mil dólares a estadunidenses si mantiene control del Congreso

Donald Trump reiteró este sábado su promesa de entregar 5 mil dólares a cada adulto en Estados Unidos si el Partido Republicano logra mantener el control del Congreso en las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.
A través de un mensaje en video, el presidente sostuvo que sólo a través de las políticas republicanas Estados Unidos atraviesa un “éxito económico sin precedentes”, impulsado, principalmente, por la imposición unilateral de aranceles a sus socios comerciales.
“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, les daré 5 mil dólares a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos”, declaró.
El pasado 9 de septiembre, durante la convención republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas, Trump se comprometió a entregar un “dividendo Trump” en un intento de atraer votantes indecisos.
Debido a que en Estados Unidos se estiman aproximadamente 270 millones de adultos, la promesa del republicano costaría más de un billón de dólares; además, cualquier pago necesitaría la aprobación del Congreso.
El Partido Republicano mantiene actualmente una estrecha mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes; sin embargo, el índice de aprobación del partido y de Trump ha sido bajo debido a su gestión del elevado costo de vida para los estadounidenses durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto que ha disparado los precios del petróleo y el gas.
... y pagará 90 dólares a personas adultas mayores inscritas en Medicare
Trump también anunció este 3 de octubre que el gobierno de Estados Unidos enviará un depósito de 90 dólares a más de 20 millones de estadounidenses beneficiarios de Medicare, un programa de seguro médico para personas mayores.
Lo anterior, dijo, para ayudar a pagar las primas mensuales de Medicare.
Aquellos que no cuenten con depósito directo recibirán un cheque —también enviado a principios de octubre— en la dirección postal que tengan registrada ante Medicare, según informó la Casa Blanca.
Con información de AP y Reuters.
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cehr