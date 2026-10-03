Trump reitera promesa de dar 5 mil dólares a estadunidenses si mantiene control del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un video publicado el 3 de octubre de 2026.

Donald Trump reiteró este sábado su promesa de entregar 5 mil dólares a cada adulto en Estados Unidos si el Partido Republicano logra mantener el control del Congreso en las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.

A través de un mensaje en video, el presidente sostuvo que sólo a través de las políticas republicanas Estados Unidos atraviesa un “éxito económico sin precedentes”, impulsado, principalmente, por la imposición unilateral de aranceles a sus socios comerciales.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, les daré 5 mil dólares a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos”, declaró.

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! pic.twitter.com/YOkESiUBrc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

El pasado 9 de septiembre, durante la convención republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas, Trump se comprometió a entregar un “dividendo Trump” en un intento de atraer votantes indecisos.

Debido a que en Estados Unidos se estiman aproximadamente 270 millones de adultos, la promesa del republicano costaría más de un billón de dólares; además, cualquier pago necesitaría la aprobación del Congreso.

El Partido Republicano mantiene actualmente una estrecha mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes; sin embargo, el índice de aprobación del partido y de Trump ha sido bajo debido a su gestión del elevado costo de vida para los estadounidenses durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, conflicto que ha disparado los precios del petróleo y el gas.

... y pagará 90 dólares a personas adultas mayores inscritas en Medicare

Trump también anunció este 3 de octubre que el gobierno de Estados Unidos enviará un depósito de 90 dólares a más de 20 millones de estadounidenses beneficiarios de Medicare, un programa de seguro médico para personas mayores.

Lo anterior, dijo, para ayudar a pagar las primas mensuales de Medicare.

Aquellos que no cuenten con depósito directo recibirán un cheque —también enviado a principios de octubre— en la dirección postal que tengan registrada ante Medicare, según informó la Casa Blanca.

Con información de AP y Reuters.

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cehr