Tiroteo en centro comercial de Los Ángeles, EU, deja 2 muertos y decenas de detenidos

Un tiroteo registrado la noche del viernes en un centro comercial de Northridge, al norte de Los Ángeles, California, dejó al menos dos personas muertas, mientras decenas de asistentes fueron retenidos por las autoridades para investigar lo ocurrido.

El ataque ocurrió poco después de las 23:00 horas del viernes 2 de octubre, en un complejo comercial ubicado sobre la cuadra 18000 de Nordhoff Street, cerca de la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN).

De acuerdo con la Policía de Los Ángeles (LAPD), los agentes acudieron inicialmente tras recibir un reporte sobre una fiesta con una gran concentración de personas.

Al menos dos personas murieron y decenas más fueron detenidas después de que se produjera un tiroteo en un centro comercial situado cerca de un campus universitario en la ciudad de Los Ángeles, informaron medios de comunicación de #EEUU.



El tiroteo ocurrió en University… pic.twitter.com/DwKBZg4HfE — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 3, 2026

¿Qué pasó en el centro comercial de Los Ángeles?

Los oficiales se encontraban en el lugar cuando escucharon varios disparos y observaron a personas que comenzaron a salir del establecimiento. Al ingresar a la zona donde se realizaba la fiesta, localizaron a dos personas con heridas de bala, quienes fueron declaradas muertas en el sitio.

Las víctimas fueron identificadas inicialmente como un hombre y una mujer de entre 18 y 25 años. Las autoridades también investigaban la posible existencia de una tercera víctima, aunque durante las primeras horas no había sido localizada.

La fiesta era un evento privado realizado en el establecimiento conocido como Artist Lounge, ubicado en la parte superior del complejo comercial. Según la información proporcionada por la Policía, el evento había sido anunciado en redes sociales.

Después de los disparos, agentes desalojaron el establecimiento y retiraron a los asistentes del lugar. Reportes locales señalan que más de 100 personas fueron desalojadas y que varias fueron retenidas temporalmente mientras los investigadores revisaban la escena y determinaban qué había ocurrido.

Sin embargo, la retención de asistentes no significa que todos hayan sido arrestados. Hasta las primeras horas del sábado, la LAPD no había anunciado detenciones formales relacionadas directamente con el tiroteo ni había difundido una descripción pública del presunto responsable.

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MSL