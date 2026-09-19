Ucrania ataca con drones refinería en Moscú; Rusia afirma haber interceptado más de mil 600

Ucrania lanza ataque con drones contra refinería de Moscú, Rusia, el 19 de septiembre de 2026.

Ucrania lanzó este sábado un ataque con drones contra una refinería de petróleo ubicada en el distrito de Kapotnya, en Moscú, Rusia, sin reporte de personas fallecidas y heridas, informó el alcalde Serguéi Sobianin.

A través de su cuenta de Telegram, Sobianin reportó daños en las instalaciones de la refinería y en un edificio residencial cerca el bulevar Orekhovo. Sin embargo, celebró el “fracaso” del ataque ucraniano que, consideró, había sido “planeado” para “perturbar” las elecciones legislativas.

Sobianin afirmó que, desde el pasado 18 de septiembre, Rusia ha interceptado más de mil 600 drones ucranianos. Del total, 450 iban dirigidos a Moscú, en lo que el alcalde calificó como el “mayor ataque con drones” lanzado contra la capital rusa.

🇺🇦🇷🇺| AHORA: Drones ucranianos atacaron la refinería de Kapotnya, ubicada en Moscú, Rusia. https://t.co/z24sK4kSdG pic.twitter.com/1EGGCoAIRd — Radar Austral (@RadarAustral_) September 20, 2026

Ataque, tras exhortó de Trump a Ucrania

El ataque sucede después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Ucrania había accedido a no atacar objetivos energéticos de Rusia, y que Moscú había acordado hacer lo propio.

Además, en su publicación en la plataforma Truth Social, el republicano sostuvo que el aumento del precio mundial del diésel “se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania”, y no a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, el presidente Volodimir Zelenski declaró en la red social X que “Ucrania no está convencida de que Rusia esté dispuesta a cumplir ningún acuerdo”.

Un día antes, el 13 de septiembre, Trump instó a Zelenski a “dejar de atacar las instalaciones de diésel en Rusia” y a perseguir otros objetivos porque, según él, Ucrania “está provocando escasez” del combustible.

“Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel, porque está provocando escasez de este producto”, declaró a la prensa durante su visita a Irlanda. “Esto no es algo provocado por Oriente Medio, sino por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania”, agregó.

Recientemente, Ucrania aseguró que atacó dos refinerías de petróleo rusas: la de Taneco, en Tataristán, y la de Slaviansk-ECO, en la región de Krasnodar, donde las autoridades reportaron tres heridos, daños en un oleoducto y un incendio en una empresa.

Zelenski ha acusado a Moscú de utilizar sus ingresos petroleros “para financiar la guerra y el asesinato de ucranianos”, aunque no descarta detener los ataques contra la infraestructura de diésel si Rusia se compromete a hacer lo mismo.

“Si nuestros socios están dispuestos a garantizar que Rusia se abstenga realmente de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y rutas de suministro de alimentos, entonces, por supuesto, nosotros estamos dispuestos a garantizar el cese correspondiente de nuestros ataques”, señaló Zelenski.

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cehr