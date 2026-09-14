EU pide a Ucrania frenar ataques a diésel de Rusia

Una locomotora dañada en un ataque con drones rusos cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, detener los ataques contra la infraestructura de diésel de Rusia al asegurar que provocan escasez de combustible y afectan al mercado mundial.

“El señor Zelenski tiene que hacer una cosa: tiene que dejar de eliminar el combustible diésel en Rusia”, declaró el magnate durante una visita al Irish Open, celebrado en Doonbeg, Irlanda.

El republicano afirmó que habló con Volodimir Zelenski sobre este tema y sostuvo que Ucrania puede atacar otros objetivos. “Hay muchos otros objetivos. No ataquen el gasóleo. Eso perjudica al mundo”, dijo. También aseguró que la escasez mundial de diésel se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Las declaraciones coinciden con un borrador del gobierno ruso, obtenido por Reuters, que reduce la previsión de producción petrolera del país a su nivel más bajo en 17 años y revisa las exportaciones de combustible para 2026 y 2027.

El Dato: En las últimas semanas, Rusia atacó los pasos fronterizos de Ucrania con sus aliados occidentales, para erosionar la infraestructura económica del país.

Mientras tanto, ambos países continuaron intercambiando ataques con drones. En Nizhnekamsk, en la república rusa de Tataristán, dos personas murieron y varias más resultaron heridas tras un ataque ucraniano, informaron las autoridades locales. La ciudad alberga una de las mayores refinerías y complejos petroquímicos de Rusia.

Ucrania aseguró que atacó dos refinerías rusas: la de Taneco, en Tataristán, y la de Slaviansk-ECO, en la región de Krasnodar, donde sus drones impactaron instalaciones de procesamiento y almacenamiento de petróleo.

Las autoridades de Krasnodar reportaron tres heridos, daños en un oleoducto y un incendio en una empresa. El Ministerio de Defensa ruso informó que derribó 389 drones ucranianos durante la noche.

Rusia también acusó a Ucrania de atacar camiones cisterna que abastecían de diésel a la central nuclear de Zaporiyia. Por su parte, el director de Rosatom, Alexéi Lijachov, afirmó que dos militares murieron y varios más resultaron heridos en esa ofensiva.

Mientras que en el territorio ucraniano, un ataque ruso contra Odesa dejó al menos nueve heridos. Además, un dron impactó cerca del paso fronterizo Yahodyn-Dorohusk con Polonia y provocó un incendio en una gasolinera, sin que se reportaran víctimas.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 453 drones durante la noche y que logró derribar o neutralizar 409 de ellos, incluidos nuevos drones a reacción. Asimismo, un dron ruso impactó ayer un tren de pasajeros en la frontera de Ucrania con Polonia, miembro de la OTAN, poco después de que el ex primer ministro británico Boris Johnson y otros diplomáticos europeos hubieran utilizado la misma línea.

El tren, que circulaba por una ruta frecuentemente utilizada por delegaciones extranjeras que regresaban de Kiev, fue atacado a tan sólo dos kilómetros de la frontera polaca, según informó el operador ferroviario de Ucrania.

En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú está dispuesto a reanudar conversaciones de paz con Ucrania y Estados Unidos durante octubre. El anuncio llega después de las reuniones que sostuvieron en Moscú y Kiev los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff. Las diferencias sobre las concesiones territoriales continúan sin resolverse.