Presidente de EU plantea quedarse con el petróleo de Irán antes de retirarse

Humo en el sur del Líbano después de un ataque israelí, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país terminará por salir de Irán, aunque dejó abierta la posibilidad de permanecer para controlar el petróleo, mientras las dos principales rutas energéticas de Medio Oriente enfrentan nuevas amenazas.

“Al final nos saldremos, a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, declaró el magnate a periodistas durante su visita a Irlanda, donde asistió al Irish Open en su club de golf de Doonbeg.

El republicano comparó la situación iraní con Venezuela y aseguró que Wa shington obtiene grandes ingresos en ese país. También sostuvo que las compañías petroleras regresaron y se crean miles de empleos. Sobre la celebración de elecciones venezolanas, señaló que se realizarán “cuando estén listos”.

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El Dato: Según Irán, la provincia sureña de Bushehr exportó bienes por valor de más de 2,300 millones de dólares en un periodo de cinco meses, a pesar de las sanciones de EU.

Donald Trump hizo las declaraciones antes de una reunión prevista para este lunes entre Irán, Omán, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak sobre el futuro del estrecho de Ormuz. Sin embargo, el encuentro fue aplazado horas después.

Al respecto, el canciller de Omán, Badr Albusaidi, informó que la decisión se tomó “en interés del consenso” y aseguró que su país mantiene su compromiso con el diálogo. La agencia iraní Fars indicó que el aplazamiento fue solicitado por algunos países de la región y que Teherán y Mascate buscarán una nueva fecha.

Antes de la suspensión, Irak era el único país que confirmó públicamente su participación, mientras Baréin descartó acudir debido a la falta de relaciones diplomáticas con Teherán.

Horas antes, el canciller iraní, Abbas Araqchi, aseguró que el acuerdo alcanzado con Omán para regular el tránsito marítimo no implica la reapertura de Ormuz. Irán mantendrá su posición hasta que Estados Unidos retome los compromisos del memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.

101 buques mercantes iraníes fueron bloqueados por EU

ABASTO ENERGÉTICO. La tensión aumentó después de que un mercante iraní fuera atacado frente a la isla de Qeshm, cerca de Ormuz. Medios estatales iraníes reportaron un muerto y cuatro heridos. El gobernador de la isla atribuyó el hecho a un “enemigo terrorista”. Preguntado sobre si Estados Unidos había atacado la embarcación, Donald Trump respondió: “No quiero decirlo”.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó, por separado, que un buque recibió el impacto de un proyectil mientras atravesaba el estrecho. El ataque provocó un incendio grave y obligó a evacuar a sus ocupantes.

En tanto, Arabia Saudí cerró durante el fin de semana su oleoducto de mil 200 kilómetros que conecta el este del país con el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. La infraestructura quedó dañada por ataques con drones registrados el viernes.

El Tip: Las fuerzas armadas de Yemen informaron haber recuperado emplazamientos estratégicos en la gobernación de Taiz que estaban bajo control hutí.

Mientras que compradores y comerciantes consultados por Reuters calcularon que Riad dispone de petróleo almacenado en Yanbu para sostener sus exportaciones entre cinco y siete días. Si el bombeo no se restablece, hasta 4.0 por ciento del suministro mundial podría quedar comprometido, además de los barriles que ya no circulan normalmente por Ormuz.

Lo anterior impulsó las cotizaciones después de que el crudo superara los 100 dólares por barril la semana pasada, por primera vez desde julio. En Estados Unidos, el precio minorista del diésel alcanzó el domingo otro máximo histórico, por encima de los seis dólares por galón.

El mandatario estadounidense sostuvo que espera que la guerra termine este año, posiblemente después de las elecciones legislativas de noviembre, y aseguró que entonces el precio de la gasolina “caería en picado”.

Teherán, sin embargo, mantiene sus exigencias. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, escribió en redes sociales: “No se puede intimidar a nuestro pueblo hasta someterlo. Irán no se rendirá”. El magnate respondió que las autoridades iraníes desean alcanzar un acuerdo y están llamando constantemente.

EL AVANCE. Mientras tanto, los hutíes completaron la toma de la costa yemení del Mar Rojo, capturaron la ciudad portuaria de Mocha y se apoderaron de la estratégica isla de Mayyun, también conocida como Perim.

El grupo controla ahora posiciones en torno a un paso por el que circula aproximadamente 12 por ciento del comercio mundial, incluido 11 por ciento del petróleo transportado por mar y 8.0 por ciento del gas natural licuado.

Los hutíes afirmaron haber atacado una base militar saudí, mientras medios estatales de Riad mostraron daños en viviendas y una mezquita de la provincia de Jazan tras otro presunto ataque procedente de Yemen.

Su avance provocó además desplazamientos hacia África. Más de dos mil personas huyeron de Yemen hacia Yibuti en 24 horas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Los recién llegados reciben agua y alimentos en Obock, situada a unos 20 kilómetros de la costa yemení, aunque el organismo advirtió que necesita mayor apoyo.

Las navieras internacionales mantienen cautela pese a que Hazem al-Assad, integrante del politburó hutí, aseguró que la navegación y el comercio en el Mar Rojo y Bab el-Mandeb funcionan con normalidad. Datos de IMF PortWatch prevén una caída de entre 50 y 55 por ciento en el volumen y tonelaje de embarcaciones que atraviesan el Mar Rojo entre 2023 y 2025.

Varias compañías continúan desviando sus barcos alrededor del cabo de Buena Esperanza, una ruta que puede añadir más de 20 días de viaje y elevar los costos del transporte.