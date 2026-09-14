Trump promete cinco mil dólares a adultos

DONALD TRUMP en el torneo de golf de Irlanda, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que su país puede entregar cinco mil dólares a cada adulto si el Partido Republicano conserva el control del Congreso en las elecciones de este año.

“Cinco mil dólares para todos los adultos del país y podemos gestionarlo fácilmente porque estamos ingresando muchísimo dinero”, declaró en Irlanda, donde asistió a un torneo de golf en su club de Doonbeg. El republicano presentó la propuesta durante la convención republicana de la semana pasada.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que cualquier pago necesitaría la aprobación del Congreso. “El diablo está en los detalles. Tenemos que resolver todo eso”, dijo a CNN.

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La propuesta generó críticas demócratas. El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, afirmó que no se trata de una “propuesta seria”. La senadora Mallory McMorrow puso en duda que los recursos lleguen a los ciudadanos.

El republicano Mike Lawler evitó comprometerse con la iniciativa y advirtió que primero debe aclararse cómo se financiaría ante la deuda del país.

Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, calificó la propuesta como un intento de “comprar votos” antes de las elecciones de noviembre.