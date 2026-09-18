Trump anuncia pacto con Dinamarca por el ‘control permanente’ de la seguridad en Groenlandia.

Los gobiernos de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia suscribieron un acuerdo trilateral que autoriza un incremento sustancial de la presencia militar estadounidense en la isla y prohíbe el establecimiento de bases o inversiones de países adversarios de Washington.

De acuerdo con lo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, mediante su plataforma Truth Social, el pacto otorga a Estados Unidos facultades indeterminadas para realizar operaciones de defensa en el territorio groenlandés, estableciendo además que el entendimiento no cuenta con fecha de caducidad.

En tanto, el mandatario precisó que ningún país rival podrá desplegar fuerzas armadas ni realizar inversiones en sectores sensibles de la isla sin una autorización expresa y por escrito emitida por el gobierno estadounidense.

Además, reportes periodísticos señalaron que aunque el convenio consolida el despliegue estratégico de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la región, la medida dista de la propuesta de adquisición territorial que la administración norteamericana había planteado con anterioridad.

¿Por qué le interesa a EU el control de Groenlandia?

Desde su primer mandato, Donald Trump ha sostenido la postura de que Estados Unidos debe adquirir o tomar control de Groenlandia por razones de seguridad nacional y estrategia geopolítica en el Ártico.

Durante el inicio de 2026, intensificó sus declaraciones afirmando que Estados Unidos debía “hacer algo con Groenlandia, por las buenas o por las malas”, argumentando la necesidad de impedir que potencias rivales como Rusia o China extiendan su presencia e influencia militar o económica en la isla ártica.

En sus discursos, el presidente estadounidense ha llegado a minimizar la pretensión calificándola como la solicitud de “un pedazo de hielo” vital para la defensa estadounidense y ha propuesto esquemas como un sistema de defensa de cúpula protectora.

Sus expresiones han provocado constantes tensiones diplomáticas tanto con el gobierno de Dinamarca, país del que Groenlandia era un territorio autónomo, como con las propias autoridades y población groenlandesa, quienes han rechazado reiteradamente cualquier intento de anexión o compra bajo el argumento de que la isla no está en venta y que debe respetarse su derecho a la autodeterminación. A lo largo de las cumbres internacionales del año, el mandatario estadounidense ha expresado su molestia con los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no respaldar sus pretensiones sobre la seguridad del territorio.

Con información de Reuters.

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JVR