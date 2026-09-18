Alistan encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York; es el próximo martes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá un encuentro el próximo martes en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez.

De acuerdo con las declaraciones del embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, la agenda de trabajo del mandatario norteamericano incluye también reuniones bilaterales por separado con los líderes de Japón y el Reino Unido.

En tanto, los encuentros diplomáticos se llevarán a cabo en el marco de las actividades multilaterales programadas en la sede del organismo internacional.

“El presidente ofrecerá una recepción para los líderes de la Asamblea General de la ONU. Allí, mantendrá una breve reunión informal (‘pull-aside’) con la presidenta encargada de Venezuela, Rodríguez”, señaló Waltz. No ofreció detalles sobre los temas que podrían tratar.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela, encargado de gestionar las consultas de la prensa para el gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El mes pasado, Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo energético que permitiría a Estados Unidos asumir el control parcial de las vastas reservas de petróleo venezolanas, apostando a que las empresas estadounidenses pueden ayudar a reactivar la producción de crudo de la nación sudamericana.

La líder opositora venezolana María Corina Machado se enfrenta a un dilema creciente sobre cuándo regresar al país para recibir apoyos, ante las reticencias de la administración Trump respecto a su retorno.

Machado salió del país a finales del año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz, tras haber vivido en la clandestinidad desde las controvertidas elecciones de 2024. Ella había buscado ganarse a Trump como aliado mucho antes de la destitución de Maduro. Sin embargo, desde dicha destitución, Trump ha expresado reiteradamente su apoyo a Rodríguez.

Con información de Reuters.

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JVR