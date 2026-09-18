Cuba sufre nuevo apagón total; EU emite alerta de seguridad a ciudadanos en La Habana

Las afectaciones en servicios de comunicación y telefonía por el apagón en Cuba impactaron de manera directa a los habitantes de La Habana.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó de una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), situación que dejó sin suministro eléctrico a toda la isla. Estados Unidos emitió una alerta por el apagón en la Habana.

De acuerdo con las autoridades gubernamentales, los equipos técnicos activaron de forma inmediata los protocolos correspondientes para iniciar el proceso de recuperación del flujo de energía.

En tanto, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que se abrieron las investigaciones pertinentes para determinar las causas precisas que originaron el apagón en Cuba.

Además, el gobierno cubano señaló que este tipo de interrupciones masivas responden al bloqueo energético derivado de las sanciones y advertencias de aranceles impulsadas por Estados Unidos a los países proveedores de hidrocarburos hacia la isla.

EU emite alerta de seguridad

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras registrarse una falla total de la red eléctrica de la Habana.

De acuerdo con el comunicado diplomático, las autoridades cubanas admitieron que el tiempo estimado para la restitución del suministro permanece indefinido.

Por su parte, la Embajada de EU advirtió sobre la creciente inestabilidad de la infraestructura energética en la isla, la cual ha generado constantes interrupciones masivas, apagones programados y afectaciones en las redes de telefonía móvil e internet.

Además, la embajada recomendó a sus connacionales consultar los reportes de la Unión Eléctrica , mantener cargados dispositivos electrónicos y bancos de energía, así como abastecerse de agua, alimentos no perecederos y previsiones para insumos médicos.

Security Alert: U.S. Embassy Havana, Cuba (September 18, 2026)



Location: Cuba



Event: As of 1:57 p.m. EST, Cuba experienced a total power failure due to a collapse of Cuba’s electrical grid. According to Cuban regime media, the reason for the collapse is under investigation… pic.twitter.com/SPDXOauvIX — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) September 18, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR