Reportan que Raúl Castro se encuentra grave de salud

Medios internacionales reportan que Raúl Castro, expresidente de Cuba, se encuentra gravemente enfermo tras sufrir un accidente cerebro vascular.

Raúl Castro fue primera figura del régimen de forma interina tras la designación hecha por su hermano Fidel Castro en julio de 2006 y asumió la responsabilidad oficial en 2008.

En junio pasado Raúl Castro cumplió 95 años.

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Hace un par de años, a través de un reporte de medios internacionales, se conoció que Raúl Castro padecía de un cáncer de esófago y recto.

Además, se informó que el líder cubano habría estado aquejado de una fuerte cirrosis hepática atribuida a una extensa adicción al consumo de alcohol.

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FGR