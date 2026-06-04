Raúl Castro llega a los 95 con una acusación de EU

EL EXMANDATARIO cubano se retiró de la política en 2021, sin embargo ejerce como general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, también tiene un escaño en la Asamblea Nacional de la isla.

EL EXLÍDER cubano, Raúl Castro, cumplió 95 años en medio de un nuevo episodio de tensión entre Cuba y EU, mientras persisten las dudas sobre su paradero, dos semanas después de que autoridades estadounidenses lo acusaran de asesinato por el derribo de aviones civiles en 1996.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció ayer al exmandatario como mentor y figura central de la revolución cubana. “Llegar a los 95 años con un pie en el estribo y una trayectoria interminable de servicio a la Patria, a la paz regional y mundial... no es su suerte, es la nuestra”, expresó el mandatario.

El Tip: En 1953 fue encarcelado y posteriormente liberado, después huyó a México, donde se unió al grupo guerrillero que pronto derrocaría a Fulgencio Batista.

Raúl Castro, pieza clave junto a su hermano Fidel en la revolución de 1959 que derrocó a un gobierno respaldado por Washington, volvió al centro del conflicto bilateral entre La Habana y la Casa Blanca.

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La administración del presidente Donald Trump lo acusa de ordenar el derribo de aeronaves operadas por exiliados cubanos en 1996, un caso que reactivó las fricciones políticas entre ambos países y endureció la presión contra el gobierno comunista.

Hace unos meses, Washington intensificó las sanciones económicas contra Cuba, con restricciones al suministro de combustible y amenazas de castigo a empresas extranjeras con operaciones en territorio cubano.

5 años duró la Revolución cubana

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró en Miami que su gobierno hará “todo lo posible” para llevar a Raúl Castro ante la justicia, tras formalizar la acusación el pasado 20 de mayo ante miembros de la comunidad cubano-americana.

El exagente de inteligencia y uno de los llamados “Cinco Cubanos” René González afirmó a Reuters que la acusación colocó las relaciones bilaterales en una “situación crítica”.

En La Rinconada, una de sus residencias en el oeste de La Habana, el ambiente estuvo tranquilo ayer, con vigilancia discreta y poca seguridad.