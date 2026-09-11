EU ofreció crudo por salida de Díaz-Canel

El Miami Herald comparó la iniciativa con el acuerdo de Washington con Caracas, mediante el cual EU tomó el control de gran parte de las reservas petroleras venezolanas.

El GOBIERNO de Estados Unidos propuso a Cuba suministrarle petróleo e inversiones a cambio de la salida del presidente Miguel Díaz-Canel y la privatización de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), reveló ayer el diario Miami Herald.

El plan, que no se concretó por la reticencia de La Habana y presiones políticas en Miami, contemplaba que inversionistas estadounidenses tomaran el control del sector petrolero de la isla, según una fuente conocedora de las negociaciones que pidió el anonimato. Emisarios de Washington presentaron la propuesta directamente a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro. Entre las condiciones estaba privatizar Cupet, empresa encargada del sector de hidrocarburos.

Las conversaciones ocurrieron tras la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela. A la presión se sumaron las amenazas del mandatario estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a países que suministraran crudo a Cuba.

En febrero, Washington autorizó la venta de petróleo de EU a entidades privadas cubanas. Sin embargo, las autoridades de la isla rechazaron depender de una sola compañía de EU y tampoco prosperó la opción de crear una empresa conjunta.