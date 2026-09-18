No hay información de personas lesionadas

Sismo de 5.2 grados se registra al noreste de Villa Presidente Frei en Chile

Un sismo de magnitud 5.2 grados se registró este viernes 18 de septiembre de 2026 en la zona central de Chile, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos

Imagen temática sobre sismos.
Imagen temática sobre sismos. Foto: La Razón (con Meta IA)
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La Razón Online

Un sismo de magnitud 5.2 grados se registró este viernes 18 de septiembre de 2026 en la zona central de Chile, de acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El movimiento ocurrió a las 10:52 horas, tiempo local, y tuvo una profundidad de 100 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 28 kilómetros al noreste de Villa Presidente Frei.

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Hasta el momento, no se ha reportado información oficial sobre personas lesionadas o daños materiales derivados del sismo.

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FGR

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