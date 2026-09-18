Rechazan “amnistía” a indocumentados

El mensaje de Salazar, una figura clave del conservadurismo hispano en Florida, llega seis semanas antes de las elecciones de medio mandato, en las que aspira a reelegirse.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que “no habrá amnistía” para inmigrantes indocumentados, después de que la congresista republicana María Elvira Salazar criticara la política de deportaciones del presidente Donald Trump y afirmara que ha ido “demasiado lejos”.

“Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”, respondió el Departamento. Añadió que mantiene el objetivo de ejecutar la campaña de deportaciones masivas prometida por el magnate. La legisladora, aliada del mandatario y candidata a la reelección en Florida, aseguró que muchos latinos que votaron por Donald Trump en 2024 se sienten traicionados. También señaló que, de acuerdo con cifras de julio, 50 por ciento de los migrantes detenidos por ICE no tenían cargos.

La polémica coincide con un informe oficial sobre el centro migratorio de Krome, en Florida, que alojaba a mil 102 personas pese a tener capacidad para 882. El hacinamiento provocó que algunos detenidos durmieran en catres y causó problemas en servicios sanitarios y retrasos en atención médica.

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Los inspectores documentaron además 44 incidentes de uso de fuerza entre 2024 y 2025, como el empleo de gas pimienta y una llave de estrangulamiento.