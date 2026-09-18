Canadá y UE le responden a EU tras amago sobre posible alianza

Canadá y la Unión Europea respondieron ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que amenazara con imponer fuertes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar con el bloque si avanza la propuesta para convertir al país norteamericano en el primer “miembro asociado” del bloque.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reivindicó el derecho de su país a decidir sus alianzas y rechazó las advertencias del mandatario estadounidense.

“Nadie va a decirnos qué idioma hablamos. Nadie va a dictar nuestra cultura ni con quién podemos cerrar acuerdos internacionalmente”, afirmó durante una rueda de prensa junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en Estrasburgo, Francia.

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El Tip: Mark Carney dijo que Canadá y Europa deberían aliarse para proteger sus mercados, democracias y Estado de derecho en un mundo dominado por Estados Unidos y China.

El jefe de gobierno defendió que su país busca asociaciones que refuercen su soberanía y descartó que una relación más estrecha con Bruselas perjudique sus vínculos con Washington. Una Canadá más fuerte, sostuvo, será “un mejor socio para Estados Unidos”.

En tanto, la Comisión Europea también contestó al magnate y aseguró que el proyecto no está dirigido contra ningún país. “Como dejó claro ayer nuestra presidenta (Ursula von der Leyen), la propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no va en contra de nadie, sino a favor de nuestra fortaleza común”, declaró el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

El republicano calificó la eventual asociación como un “acto hostil” y advirtió que podría imponer “serios aranceles” o dejar de comerciar con Europa. “Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial”, declaró el miércoles.

El mandatario estadounidense dijo posteriormente que aplicaría gravámenes “muy severos” si Bruselas procede “con mala intención”, aunque matizó que “si es con buena intención, está bien”.

La disputa surgió después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteara ante la Eurocámara “abrir la puerta” para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión. Mark Carney acogió la propuesta, pero aclaró que su gobierno no busca ingresar como miembro de pleno derecho. El estatus planteado tampoco existe actualmente en los tratados europeos, por lo que tendría que negociarse y recibir el respaldo de los 27 Estados miembros. El acuerdo final deberá someterse a votación en el Parlamento canadiense.

La futura cooperación podría abarcar minerales críticos, industria de defensa, Inteligencia Artificial, seguridad energética, espacio y sistemas de pago. Mark Carney planteó facilitar que los jóvenes vivan, trabajen y estudien a ambos lados del Atlántico, así como la incorporación de su país a Erasmus+ y su participación en el programa científico Horizon.

Canadá y la Unión Europea ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa. Una encuesta de Abacus Data divulgada el lunes señala que 81 por ciento de los canadienses apoya una mayor integración sin ingresar al bloque y 80 por ciento respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía.

Las conversaciones continuarán en la cumbre UE-Canadá del 29 y 30 de octubre en Montreal. Mark Carney sostuvo que ambas partes “son más fuertes juntos” y deben apoyarse en sus fortalezas.