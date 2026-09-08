“Anexa” a nuestro país en mapa de Norteamérica

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes la imagen de un mapa de Norteamérica que generó polémica por incluir al territorio mexicano, así como los de Canadá, Cuba y Groenlandia, cubiertos con los colores de la bandera estadounidense.

El mapa fue compartido por el republicano en su plataforma Truth Social, y muestra una representación territorial en la que los colores de Estados Unidos abarcan países y territorios que actualmente son soberanos o pertenecen a otras naciones.

La imagen difundida este lunes también ocurre después de que Trump publicara recientemente otro mapa que modificaba el nombre del estado de Nuevo México, representándolo como “Nueva América”. Además, en la estrategia de seguridad nacional publicada por su gobierno a finales de 2025, Estados Unidos planteó fortalecer y ampliar su presencia en el continente, con el objetivo de recuperar una posición de influencia predominante en América Latina.

Desde el inicio de su segundo mandato, el mandatario ha manifestado públicamente su interés en que Groenlandia forme parte de su país, además de plantear que Canadá se convierta en el estado número 51.

A estos posicionamientos se suma la decisión de su administración de utilizar el nombre de “Golfo de América” para referirse al Golfo de México dentro de Estados Unidos, medida que ha generado diferencias con México respecto al uso internacional de la denominación.

Tanto México como Canadá y Dinamarca, país al que pertenece Groenlandia, han rechazado las pretensiones territoriales planteadas por Trump.