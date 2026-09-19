ONU revela abuso sexual en guerra con Ucrania; de fuerzas rusas, 89%

La violencia sexual se ha convertido en un “estremecedor padrón de tortura, intimidación y coacción” usada contra civiles y prisioneros durante la guerra en Ucrania, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, que documentó al menos mil cuatro casos desde el inicio del conflicto.

El informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos revela que 89 por ciento de las agresiones fueron atribuidas a autoridades rusas y 11 por ciento a autoridades ucranianas.

“Estoy profundamente alarmado por la prevalencia de estos actos atroces y temo que continúen (...) en el contexto de la violencia incesante que presenciamos cada día en Ucrania”, lamentó en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

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El Dato: La ONU insistió en que las dificultades para acceder a víctimas, territorios ocupados y centros de detención hacen que la dimensión real pueda ser considerablemente mayor.

Los casos involucran a civiles y prisioneros de guerra. Del lado ruso, las agresiones fueron atribuidas a integrantes de las Fuerzas Armadas, el sistema penitenciario y cuerpos de seguridad.

Danielle Bell, jefa de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, aclaró que los casos de ambos países no son comparables por su escala y alcance. Casi la mitad de los atribuidos a autoridades ucranianas, explicó, consistieron exclusivamente en amenazas de violencia sexual.

El reporte, de 20 páginas, establece que la mayoría de las víctimas fueron hombres, principalmente en centros de detención, aunque también documenta agresiones contra mujeres y niños, sobre todo en territorios de Ucrania ocupados por Rusia.

A través de entrevistas confidenciales, la ONU recabó testimonios sobre violaciones individuales y grupales, descargas eléctricas, golpes en los genitales y otros actos de violencia y humillación sexual. Para aplicar las descargas, los agresores utilizaron pistolas eléctricas y el llamado “tapik”, un teléfono de campaña militar de la época soviética.

Los testimonios también describen abusos cometidos dentro de viviendas civiles. Mujeres entrevistadas por la ONU relataron que soldados rusos irrumpieron por la fuerza en sus casas para abusar sexualmente de ellas, en algunos casos durante días o semanas. Prisioneros de guerra ucranianos denunciaron haber sido violados con porras, llaves y otros objetos.

Entre los casos documentados destaca el de una niña de cuatro años, la víctima de violación más joven identificada en el informe, y el de una mujer de 82 años, la de mayor edad. Ambas fueron agredidas sexualmente por efectivos rusos.

Ante la elevada proporción de casos atribuidos a fuerzas rusas, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a la Federación Rusa adoptar “medidas concretas y visibles” para proteger a civiles y prisioneros de guerra de la violencia sexual y otras formas de tortura.

El funcionario también llamó a Rusia y Ucrania a investigar de manera rápida, exhaustiva e imparcial todas las denuncias creíbles de violencia sexual y a garantizar que quienes resulten responsables sean llevados ante la justicia.