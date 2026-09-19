Irán moviliza a 300 mil para mostrar fuerza

Medios estatales iraníes estimaron en más de 300 mil los asistentes a una concentración en Teherán organizada como demostración de unidad y resistencia, mientras autoridades promovieron el registro de voluntarios para recibir entrenamiento militar. La movilización ocurre en medio de las tensiones con Estados Unidos, nuevas sanciones y afectaciones al tráfico marítimo.

Además, el general Hassan Hassanzadeh, jefe de la Guardia en Teherán, afirmó que más de 600 mil personas se han registrado para participar en la iniciativa Janfaday-e Iran (sacrificio por Irán), mientras que se espera que más de un millón tomen parte en el entrenamiento.

Los voluntarios, vestidos con uniformes de combate y portando banderas, marcharon por el centro de la capital entre aplausos de los asistentes. De acuerdo con la prensa estatal, recibirán entrenamiento con fusiles de asalto y formarán una fuerza adicional para la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij, organismos que han tenido un papel central en la represión de protestas contra el Gobierno.

El Tip: El Gobierno iraní atacó al petrolero Trend, con bandera de Togo, al que acusó de intentar cruzar ilegalmente el estrecho. Medios de Reino Unido confirmaron el ataque.

Hossein Taeb, nuevo jefe del Basij, aseguró durante el acto que los voluntarios estarán preparados para una “defensa en toda regla”.

Advirtió que los nuevos reclutas harán que los enemigos de la República Islámica vivan una “pesadilla”. El discurso fue presenciado por el presidente Masoud Pezeshkian y altos mandos militares.

La movilización ocurre mientras la economía iraní enfrenta mayores presiones por el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos del país y las nuevas sanciones impuestas por Washington. En la concentración, algunos participantes pisotearon banderas de Estados Unidos e Israel y corearon “muerte a Estados Unidos” y “muerte a Israel”.

Irán aprovechó también la jornada para exhibir parte de su capacidad militar. La Guardia mostró baterías antiaéreas y drones utilizados en ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas.