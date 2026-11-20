La Marina de Guerra de Perú descartó que el sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín represente riesgo de generar un tsunami en el litoral peruano.

Un sismo de magnitud 6.7 en la escala de Richter sacudió este viernes la región de Junín, en el centro de Perú, siendo percibido en Lima y en otras zonas del país sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni víctimas, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico de Perú.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico se registró a las 19:09 horas (tiempo local), con un epicentro localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín y a una profundidad de 129 kilómetros.

Tras el sismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) estableció coordinación con las autoridades competentes, quienes informaron que el temblor fue percibido con intensidad fuerte en diversos distritos de las provincias de Huancayo, Jauja, Satipo y Tarma, pertenecientes a la región de Junín.

Asimismo, las autoridades peruanas detallaron que el movimiento se sintió de forma moderada en distintas jurisdicciones de Lima, la capital del país, activando de inmediato los protocolos de revisión preventiva.

En tanto, unidades pertenecientes a instituciones de primera respuesta, en conjunto con autoridades locales, mantienen el monitoreo permanente en las zonas consideradas vulnerables, confirmando que hasta el momento no se han reportado afectaciones.

🇵🇪 | URGENTE: Así se sintió en Huánuco, Perú, el terremoto de fuerte intensidad ocurrido la noche del viernes. pic.twitter.com/fT0k8qdgqh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía ante este tipo de fenómenos naturales, exhortando a la población a evitar el pánico, ubicarse en zonas seguras conforme a su plan de evacuación familiar, atender las indicaciones oficiales y mantener a la mano su Mochila para Emergencias.

Finalmente, aunque la región de Junín carece de salida al mar, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra descartó a través de sus redes sociales que el terremoto represente riesgo de generar un tsunami en el litoral peruano.

Con información de Europa Press.

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JVR