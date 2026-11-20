La cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin concluyó con una declaración conjunta a favor de la paz de manera simbólica, pues el documento no menciona las guerras en Ucrania e Irán ni establece compromisos concretos para detenerlas. Los líderes se reunieron una hora y 20 minutos en Shenzhen, China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El texto propone reformar la Organización de las Naciones Unidas, aumentar el suministro de productos petroleros y defender la inmunidad diplomática. También cuestiona el alcance de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que mantiene una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

En materia nuclear, los líderes retomaron el principio de que “una guerra nuclear no se puede ganar y no se debe librar”, pero no fijaron medidas para avanzar hacia el desarme. El presidente chino pidió la prohibición y destrucción de estas armas.

El Dato: La reunión trilateral es un éxito diplomático para Putin, pues la economía rusa representa una décima parte de la china y sus empresas están sancionadas por EU.

En tanto, Donald Trump calificó el encuentro como un momento histórico y sostuvo que “ninguna paz se ha forjado jamás reduciendo las oportunidades de diálogo”. Xi Jinping, por su parte, dijo: “La historia nos enseña que cuando las grandes potencias viven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias chocan, el mundo cae en el caos”. El líder ruso, a su vez, describió la reunión como un “conversatorio libre” y aseguró que hubo entendimiento mutuo y un trabajo de colaboración serio.

Para Patricia Kim, del Instituto Brookings, los compromisos nucleares tendrán que comprobarse con acciones. Yun Sun, del Centro Stimson, destacó la importancia de que China participe en estas conversaciones. William Hurst, de la Universidad de Cambridge, consideró que el encuentro tuvo más peso simbólico que resultados concretos.

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Sin compromisos. Aunque el conflicto ucraniano no apareció en la declaración, Vladimir Putin habló del tema y afirmó que Rusia no desea prolongar los combates. Sin embargo, responsabilizó a Kiev por rechazar las propuestas que Estados Unidos presentó durante la reunión de Anchorage, en agosto de 2025.

Insistió en que Ucrania acepte la situación territorial en Donetsk, donde, según sus declaraciones, todavía controla entre 10 y 20 por ciento del territorio. También sostuvo que el país tiene derecho a garantizar su seguridad, pero que Rusia debe contar con las mismas condiciones.

Asimismo, se mostró dispuesto a repetir el encuentro y lo calificó como una “página en la historia de la diplomacia”. Incluso lo comparó con la conferencia de Yalta, aunque rechazó que los tres países hayan acordado repartirse el mundo.

También invitó a los líderes europeos a Moscú para explicarles la agenda de futuras negociaciones, Washington insiste en que Europa debe participar en cualquier acuerdo. Vladimir Putin, además, cuestionó el valor actual del Premio Nobel de la Paz y criticó las decisiones políticas detrás de la distinción, luego de que Donald Trump no lo recibiera.

5 Mil ojivas nucleares poseen Estados Unidos y Rusia

Washington y Pekín. Antes de la reunión trilateral, Donald Trump y Xi Jinping sostuvieron un encuentro bilateral en el que abordaron los conflictos en Ucrania, Irán, el estrecho de Ormuz, Taiwán, el comercio y la tecnología. El presidente de Estados Unidos afirmó que ambos buscan ayudar a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Xi Jinping, en tanto, pidió al magnate “hacer lo correcto” respecto a Taiwán. De acuerdo con el comunicado chino, el republicano dijo que su país “no apoya la independencia de Taiwán”.

Los dos gobiernos también hablaron de mantener estable su relación y colaborar contra el tráfico de drogas, la migración irregular y los fraudes por Internet. Sobre Inteligencia Artificial, coincidieron en que su desarrollo debe permanecer bajo control humano. La tensión por Taiwán continuó después de que dos bombarderos estratégicos rusos sobrevolaran zonas cercanas a la isla, según informaron autoridades taiwanesas.

El Tip: EUROPEOS se reunieron en Berlín para respaldar a Ucrania y advirtieron contra imposición de condiciones a sus espaldas.

En cuanto a Irán, Donald Trump señaló que ambos países tienen interés en mantener el flujo de energía y evitar que Teherán obtenga armas nucleares. Cerca de 40 por ciento de las importaciones chinas de petróleo y gas pasa por el estrecho de Ormuz, por lo que Pekín defiende una solución diplomática al conflicto nuclear iraní.

La agenda comercial también ocupó parte de la conversación. La tregua entre Washington y Pekín se extendió hasta enero, después de la visita de Xi a la capital estadounidense en septiembre. China relajó temporalmente algunas restricciones a la exportación de tierras raras, aunque persisten diferencias por el acceso a los mercados y los controles estadounidenses a la tecnología avanzada.

Mientras tanto, Donald Trump aseguró que la relación comercial, antes desigual, ahora está equilibrada. Además, anunció una Junta de Comercio para negociar acuerdos por sectores y recortes recíprocos de aranceles sobre 30 mil millones de dólares en mercancías. También afirmó que Estados Unidos puede satisfacer el “insaciable apetito” chino por productos agrícolas.

La delegación estadounidense estuvo integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca. Xi Jinping recibió al magnate en el aeropuerto con un abrazo el miércoles.

Durante su intervención ante el foro APEC, Xi Jinping defendió la apertura comercial y la innovación, en una reunión marcada por las diferencias entre las tres potencias sobre los conflictos internacionales, las sanciones contra Rusia y las restricciones tecnológicas.