Washington anunció el lunes nuevas restricciones para impedir que empresas chinas accedan a chips de Nvidia mediante países del sudeste asiático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró acciones de Nvidia por hasta 265 mil dólares y vendió títulos por un monto de hasta 15 mil dólares en septiembre, según su última declaración financiera, publicada ayer por la Oficina de Ética Gubernamental.

Las operaciones se realizaron mientras su gobierno analiza nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados de Inteligencia Artificial de la compañía, cuyo director ejecutivo, Jensen Huang, mantiene vínculos cercanos con el mandatario.

Nvidia enfrenta mayor escrutinio tras reportes sobre una supuesta relación sentimental de Jensen Huang con una mujer acusada de espiar para China. Donald Trump dijo estar “asombrado” por los señalamientos.

Según The New York Times, el presidente recibió información sobre el caso en 2025 y decidió no tomar medidas.

La declaración, firmada por el magnate el 1 de noviembre, también reportó compras de acciones de SpaceX por hasta 315 mil dólares, que fueron vendidas en septiembre. La empresa de Elon Musk mantiene contratos millonarios con el gobierno estadounidense.

La Casa Blanca aseguró que instituciones financieras externas administran la cartera del presidente sin recibir instrucciones de él o su familia.