El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país responderá con mayor fuerza a los ataques ucranianos contra el puente de Kerch, que conecta Crimea con territorio ruso, después de que las fuerzas de Kiev golpearon por tercera ocasión esta semana la infraestructura estratégica. Asimismo, aseguró que Moscú no desea prolongar la guerra y está dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz.

“Nuestra respuesta será mucho más contundente que el ataque de Kiev al puente”, declaró Vladimir Putin en una rueda de prensa en China, después de reunirse con el presiden te de EU, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping.

El ruso afirmó que antes de los ataques consideró la posibilidad de acordar altos al fuego locales, pero sostuvo que las acciones contra el puente modificaron las condiciones para negociar. También insistió en que la infraestructura se utiliza sólo para el tránsito de civiles, versión que Ucrania rechaza.

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Los ataques comenzaron el lunes y alcanzaron su mayor impacto el martes, cuando un tramo de 227 metros de la carretera se desplomó en el mar de Azov. La operación incluyó misiles de crucero, drones y proyectiles de fabricación ucraniana. También resultó afectado uno de los arcos de soporte de la construcción, de cinco mil toneladas.

La ofensiva siguió la noche del miércoles contra la vía ferroviaria, con misiles Neptuno, de fabricación ucraniana. El puente, cuya construcción costó tres mil 600 millones de dólares, es uno de los principales símbolos del poder de Putin. Ucrania intentó destruirlo en 2022, mediante un camión bomba, y en 2023, con un dron. Fuentes militares ucranianas señalaron que la nueva ofensiva fue planeada para exhibir la vulnerabilidad de Rusia antes de la reunión de Vladimir Putin con Donald Trump y Xi Jinping.

La ofensiva también provocó tensiones con Países Bajos, luego de que la empresa Destinus afirmara que sus misiles Ruta fueron un elemento clave del ataque. La embajada rusa en ese país cuestionó si el gobierno neerlandés participaba abiertamente en el conflicto.

A su vez, un proyectil ruso impactó cerca de la embajada de Países Bajos en Kiev. Pese a las amenazas, el ruso aseguró que su país no tiene interés en continuar los combates. Mientras tanto, Donald Trump participó por videoconferencia en una reunión de aliados europeos de Ucrania en Berlín. Cuestionó que los europeos destinen miles de millones de dólares a la ayuda militar para Kiev y sostuvo que Rusia está dispuesto a negociar. En la misma reunión, el presidente francés, Emmanuel Macron, propuso reabrir el debate sobre el ingreso de Ucrania a la OTAN, ante lo que calificó como posiciones maximalistas de Moscú. Consideró que la incorporación de Kiev a la Alianza Atlántica sería pertinente para la seguridad europea, debido a que el país contará con un ejército numeroso y bien equipado.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo que Europa debe quedar más segura después de la guerra y contar con una OTAN con mayor participación europea. Afirmó que primero debe alcanzarse la paz y después establecer acuerdos sobre la seguridad del continente. Dijo que cualquier entendimiento territorial tome como referencia la línea de contacto actual, que Ucrania conserve su soberanía y su camino hacia Europa, y que reciba apoyo para su reconstrucción.