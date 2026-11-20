En la imágen, Jair Bolsonaro, quien sustituyó al presidente de Petrobras por insatisfacción con precios

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado nuevamente este viernes 20 de noviembre en Brasilia, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Tras realizarle estudios médicos, se identificó una obstrucción intestinal casi completa, acompañada de una distensión abdominal severa.

El exmandatario, de 71 años, fue trasladado al hospital DF Star, donde permanece bajo atención médica. Su hijo, Carlos Bolsonaro, compartió actualizaciones sobre su estado de salud y describió como alarmante la condición en la que encontró a su padre al llegar al centro médico.

A través de redes sociales, Carlos explicó que cuando visitó al expresidente el miércoles su estado parecía normal; sin embargo, aseguró que su condición empeoró en cuestión de horas.

Estou com meu pai no quarto inicial. A primeira impressão foi horrível. Dilatação abdominal extremamente exagerada, causando estranheza. Desde a minha visita na quarta-feira, o quadro era completamente diferente, quando tudo parecia normal. A evolução do quadro ocorreu em poucas… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Médicos intentan evitar una nueva cirugía

En una de sus publicaciones más recientes, Carlos Bolsonaro informó que los estudios realizados a su padre detectaron una obstrucción intestinal casi completa.

Detalló que el equipo médico comenzó a administrarle medicamentos para controlar el dolor y realizar un primer intento de revertir la complicación sin necesidad de una intervención invasiva.

El hijo del expresidente señaló que Bolsonaro todavía presenta una distensión abdominal importante, dolor intenso controlado con medicamentos y signos de inflamación. También aseguró que permanecerá a su lado durante su hospitalización y que compartirá más información sobre su evolución.

Asimismo, Carlos cuestionó las condiciones en las que permanece su padre bajo arresto y atribuyó el deterioro de su salud a la falta de movilidad y a las restricciones para recibir visitas. También afirmó que el juez Alexandre de Moraes le permite visitarlo únicamente dos veces por semana, durante dos horas.

El hijo del exmandatario acusó a las autoridades de buscar acabar con la vida de Bolsonaro, aunque no presentó pruebas para respaldar ese señalamiento.

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.



É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

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MSL