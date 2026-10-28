Bolsonaro se declara verdadero presidente electo de Brasil en carta desde EU

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se declaró el “verdadero presidente electo de Brasil” en una carta difundida desde Estados Unidos este miércoles 28 de octubre de 2026, en la que cuestionó el resultado de las elecciones que dieron la victoria al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el documento, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro acusó a las autoridades brasileñas de cometer un supuesto fraude electoral, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus señalamientos.

Además, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por el respaldo que recibió tras salir de su país.

El excandidato aseguró que continuará su actividad política desde territorio estadounidense y que buscará movilizar a sus simpatizantes para hacer frente al gobierno de Lula da Silva.

¿Qué dijo Flávio Bolsonaro en su carta?

En la misiva, el excandidato presidencial cuestionó el proceso electoral brasileño y denunció presuntas irregularidades. También criticó las decisiones de las autoridades judiciales y acusó al gobierno de Lula da Silva de ejercer persecución política contra sus opositores.

Sin embargo, sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral no estuvieron acompañadas de pruebas que las sustentaran.

Flávio Bolsonaro sostuvo que no reconocerá como legítimo el resultado de los comicios y adelantó que continuará su oposición desde Estados Unidos.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷

28.10.26 pic.twitter.com/QqOGZuF8G0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

¿Por qué agradeció a Javier Milei y Donald Trump?

En la carta, el excandidato agradeció al presidente argentino Javier Milei por su respaldo y reconoció al mandatario estadounidense Donald Trump por recibirlo en Estados Unidos.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil se produjo en medio de una controversia judicial relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero y una orden para entregar sus pasaportes. El político niega haber cometido delitos y sostiene que las actuaciones en su contra tienen motivaciones políticas

¿Quién ganó las elecciones presidenciales de Brasil?

Pese a la declaración del excandidato, el resultado oficial de las elecciones presidenciales dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso en la segunda vuelta.

La declaración de Flávio Bolsonaro representa un rechazo público a ese resultado, pero sus afirmaciones no modifican por sí mismas el desenlace oficial de los comicios.

Desde Estados Unidos, el excandidato aseguró que mantendrá su oposición al gobierno de Lula da Silva y que continuará en contacto con sus simpatizantes para organizar sus siguientes acciones políticas.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL