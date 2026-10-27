Reportan que Flávio Bolsonaro habría intentado huir de Brasil; detienen avión con destino a EU

La derrota electoral de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva abrió un nuevo capítulo de incertidumbre para el senador brasileño. En las primeras horas de este martes circularon versiones sobre una posible salida del país rumbo a Argentina, en medio de las restricciones judiciales que enfrenta.

La sospecha cobró fuerza después de que un avión privado permaneciera en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones. La aeronave fue relacionada con un supuesto plan de traslado hacia Estados Unidos, aunque las autoridades no confirmaron que el legislador estuviera entre los pasajeros.

Mientras crecía la atención sobre el caso, el Gobierno argentino salió a aclarar la situación migratoria del político. Al mismo tiempo, en Brasil surgieron cuestionamientos por el incumplimiento del plazo para entregar sus pasaportes a la Policía Federal, una medida ordenada por la justicia del país sudamericano.

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro ı Foto: Reuters

¿Qué se sabe sobre la posible fuga de Flávio Bolsonaro?

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó este martes que no encontró registros de ingreso de Flávio Bolsonaro a su territorio. El organismo emitió el comunicado después de que la presencia de un avión privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú generara especulaciones sobre un posible intento de abandonar Brasil.

Las autoridades argentinas señalaron que revisaron la documentación de la aeronave y de su tripulación. Tras las verificaciones, indicaron que los documentos de la empresa estaban en regla y que no se presentó un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

El avión, un Gulfstream G400 perteneciente a la compañía Baires Fly, había llegado desde Buenos Aires y tenía previsto realizar otro trayecto durante la madrugada. Sin embargo, la salida no se concretó y la aeronave permaneció en el aeropuerto mientras se aclaraban las circunstancias del vuelo.

La situación ocurre después de que el senador perdiera el balotaje presidencial del domingo frente a Lula da Silva. El lunes, Bolsonaro informó que la Policía Federal le había solicitado entregar sus pasaportes tras una decisión del magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, el legislador no cumplió el plazo establecido para entregar los documentos, que ya habían sido anulados. Bolsonaro es investigado por presunto blanqueo de capitales y niega haber cometido irregularidades.

Miembros de la prensa esperan a las afueras de la residencia de Bolsonaro ı Foto: Reuters

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