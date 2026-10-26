‘No dejaremos que Francia caiga en la mexicanización’: Le Pen promete orden y seguridad

Marine Le Pen, líder de la ultraderecha en Francia, prometió en su primer discurso de arranque de campaña restablecer el orden, la soberanía y la seguridad frente a los disturbios que han empañado la imagen del país en los últimos días. Además, sostuvo que va a evitar la “mexicanización con los cárteles”.

Durante el acto celebrado en la ciudad de Orleans, situó la política de “tolerancia cero” como el pilar central de su plataforma política.

En su intervención ante una multitud de seguidores, Marine Le Pen se comprometió a reforzar las fronteras nacionales de Francia y a expulsar a todos los migrantes que cometan delitos.

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Asimismo, la aspirante anunció la implementación de penas más duras para las personas que agredan a los agentes de la autoridad y aseguró que combatirá la delincuencia con dureza.

Marine Le Pen busca evitar la mexicanización con los cárteles

Respecto a las estrategias de seguridad interna y combate al crimen organizado, la política sostuvo que erradicará a las organizaciones criminales considerándolas terroristas.

“No dejaremos que Francia caiga en la mexicanización con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales considerándolas terroristas”, dijo.

En su planteamiento, restablecer la seguridad ciudadana constituye el primer deber del Estado en la coyuntura actual.

Sobre las políticas de Estado, Marine Le Pen promovió la defensa nacional como una prioridad soberana y rechazó de forma explícita la posibilidad de delegarla a la Unión Europea.

“No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles”, dijo Marine Le Pen al iniciar oficialmente su campaña presidencial en Francia. pic.twitter.com/G2vot6HPSr — Monica Garza (@monicagarzag) October 26, 2026

No obstante, Le Pen aclaró en su propuesta que se compromete a mantener el gasto militar que ya dejó comprometido el actual presidente francés Emmanuel Macron.

La elección del escenario para este pronunciamiento tuvo un carácter simbólico para la corriente nacionalista. Orleans es considerada la cuna de Juana de Arco, la heroína del siglo XV venerada por los sectores nacionalistas como un símbolo de patriotismo y soberanía nacional.

Desde ese sitio, Le Pen buscó transmitir un mensaje de optimismo enfocado en el concepto de un “renacimiento” nacional.

“Francia saldrá fortalecida”

La candidata reconoció ante el público que la nación atraviesa por un periodo de agitación social. Pese a este diagnóstico, sostuvo que Francia saldrá fortalecida si decide adoptar su propuesta basada en la seguridad, la prosperidad y la renovación institucional.

La reciente ola de disturbios ha otorgado un impulso político a la campaña de la ultraderechista.

De acuerdo con una encuesta de opinión publicada el domingo, Le Pen registra una preferencia electoral de entre el 32% y el 33.5%. Esta cifra la coloca por delante de su competidor más cercano, el líder de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, quien obtiene un 17% de la intención de voto, reflejando un desplazamiento del electorado desde los partidos tradicionales hacia las opciones extremas.

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JVR