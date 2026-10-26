Francia vive nueva jornada de protestas

Cientos de miles de personas protestaron el sábado en Francia contra el aumento del costo de la vida, los bajos salarios y la desigualdad. Aunque la mayoría de las marchas transcurrió en calma, al anochecer hubo enfrentamientos en París, Marsella y otras ciudades, pese al despliegue de 70 mil policías y gendarmes.

El Ministerio del Interior reportó ayer 410 mil participantes en 289 manifestaciones, incluidas 110 mil personas en la periferia de París. La cifra fue menor a las 550 mil registradas la semana anterior. Las autoridades contabilizaron mil 314 detenidos, 53 agentes heridos, 75 incendios y 24 comercios saqueados, cifras inferiores a las del 17 de octubre.

En París, la policía lanzó gases lacrimógenos y utilizó cañones de agua contra jóvenes encapuchados. En Marsella, manifestantes incendiaron contenedores, arrojaron piedras y botellas a los agentes y saquearon tiendas, incluidas dos joyerías. Hubo enfrentamientos en otras ciudades.

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5 Semanas de altercados en Francia

Sube la tensión. Las autoridades cerraron más de 20 estaciones del metro de París y varios recintos culturales, entre ellos el Louvre y el Museo de Orsay. Los comercios tapiaron sus escaparates ante el temor de saqueos.

En tanto, los sindicatos convocaron a otra jornada de marchas el 31 de octubre y una huelga nacional el 5 de noviembre. Las movilizaciones comenzaron con estudiantes que denunciaban las condiciones escolares, pero se extendieron por el descontento con los salarios, los servicios públicos y las políticas económicas.

El movimiento de los Chalecos Amarillos, surgido en 2018 contra los impuestos a los combustibles, también llamó a manifestarse. La dirigente sindical, Murielle Guilbert, afirmó que el enojo reúne a estudiantes, trabajadores, bomberos y otros sectores. Aunque el gobierno abrió conversaciones con sindicatos y estudiantes, éstos consideran insuficientes las propuestas. “No hemos recibido respuesta alguna de este gobierno”, declaró Murielle Guilbert.

LAS REVUELTAS. Mientras, en Bruselas, la policía utilizó gases lacrimógenos y gas pimienta contra manifestantes antigubernamentales. En varias ciudades italianas también hubo movilizaciones este fin de semana.

En Tirana, Albania, manifestantes volvieron a las calles ayer para exigir la renuncia del primer ministro, Edi Rama. Tras marchar frente al Ministerio de Educación, llegaron a la oficina del mandatario e incendiaron las sillas que había colocado como invitación al diálogo.

Las protestas estudiantiles denuncian presunta corrupción, falta de empleo y deficiencias educativas. En jornadas anteriores, los inconformes incendiaron edificios gubernamentales y bancos, destrozaron escaparates y arrojaron adoquines contra la policía. Edi Rama anunció multas de 500 mil lek, equivalentes a seis mil 188 dólares, para quienes participen en manifestaciones violentas, incluso si no cometen agresiones. La crisis representa el mayor desafío para el mandatario desde su llegada al poder en 2013 y ocurre después de meses de protestas.