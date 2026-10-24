Francia desplegará 70 mil agentes ante nuevas protestas

Francia movilizará este sábado a unos 70 mil policías y gendarmes para contener posibles disturbios durante protestas contra el alto costo de vida. El Louvre y otros museos de París permanecerán cerrados, después de que las movilizaciones de la semana pasada derivaron en incendios, saqueos y enfrentamientos.

Las protestas de la semana pasada derivaron en caos: hubo personas que causaron incendios, asaltaron edificios públicos, rompieron vitrinas de comercios, saquearon y se enfrentaron con la policía. Fue el episodio de disturbios más violento en Francia en años.

Estudiantes, miembros del sindicato CGT y activistas del movimiento de “chalecos amarillos”, cuyas manifestaciones contra la injusticia social sacudieron a Francia en 2018 y 2019, se preparan para sumarse a las manifestaciones de este sábado.

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El Dato: Un hombre disparó desde un auto en 3 lugares en los suburbios de París, matando a una persona e hiriendo a 5, incluida una niña, un ataque calificado de racista por la Policía.

Manifestantes y Policías durante una protesta en París, el jueves 22 de octubre ı Foto: AP

Mientras algunas protestas han sido prohibidas por razones de seguridad en varias ciudades, incluidas Lyon, Niza y Montpellier, las autoridades esperan marchas en muchos otros lugares, incluidos París y Marsella.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, indicó que además del despliegue policial, participarán helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua. Añadió que unidades policiales de élite ayudarán a asegurar edificios públicos como ayuntamientos en una operación de seguridad “altamente móvil”.

“Ha habido numerosos llamados en redes sociales por parte de grupos radicales de extrema izquierda para cometer actos de violencia y vandalismo. También ha habido nuevos llamados al saqueo, con esos mensajes claramente difundidos por alborotadores”, declaró en conferencia de prensa.

2 Mil 397 civiles y más de 500 policías heridos en las protestas

“Seremos absolutamente inflexibles” con quienes participan en hechos de violencia, agregó, y advirtió que la policía tendrá un enfoque “muy firme” para efectuar detenciones y que “habrá consecuencias legales”.

También indicó que serán los prefectos (delegados del Gobierno) los que decidirán caso por caso qué manifestaciones y concentraciones serán permitidas, en función del riesgo de problemas severos de orden público.

El Ministerio de Cultura informó que el Louvre, los museos de Orsay y Picasso, así como el Grand Palais, permanecerán cerrados, e instó a todas las instituciones bajo su autoridad a adoptar las medidas necesarias para garantizar “la seguridad de los visitantes, la protección del personal y la preservación de las obras de arte”.Esta protesta también será seguida de cerca por una manifestación el sábado en la ciudad de Orleans, a unos 110 kilómetros al sur de París. Hugues Moutouh, prefecto de la región de Loiret, manifestó que esperaba la asistencia de 20 mil a 30 mil manifestantes de todo el país.

1,500 Comercios dañados y 1,800 detenidos el sábado pasado

Unas 50 organizaciones han convocado a una protesta contra la extrema derecha al margen del congreso de dos días del partido nacionalista y antiinmigración de Marine Le Pen, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Entre los organizadores figuran sindicatos, partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles y grupos antirracistas.

Le Pen, a quien las encuestas se sitúan como favorito para las elecciones, acusó a organizaciones y partidos de izquierda de intentar “perturbar el congreso democrático de un partido político”, en el canal de noticias Franceinfo.