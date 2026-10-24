Bomberos ucranianos controlan un incendio dañado por un ataque aéreo ruso, ayer, en la región de Járkov

Un primer buque cisterna con diésel ruso zarpó hacia Estados Unidos, informó el Kremlin ayer, dos semanas después de que el presidente Donald Trump alcanzó un acuerdo con el presidente Vladímir Putin, pese a la invasión rusa de Ucrania.

“El primer buque cisterna ha zarpado hacia los clientes y los suministros regulares continuarán”, declaró en un comunicado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sin dar más detalles.

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak señaló a principios de esta semana que el primer envío, que se dirige a Nueva York, ascendería a 40 mil toneladas de diésel, llegará el 7 de noviembre y sería la primera entrega de diésel ruso a Estados Unidos desde julio de 2023.

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El Tip: Este viernes, Rusia y Ucrania intercambiaron cada uno a 270 prisioneros de guerra por primera vez desde agosto, la mayoría de ellos, retenidos desde 2022.

El abrupto cambio en la política de sanciones contra Rusia por su invasión fue vista como un intento de Trump de abordar los altos precios del combustible de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Sin embargo, el envío de 40 mil toneladas de diésel equivale a alrededor de 300 mil barriles, o cerca del 7 siete de los aproximadamente cuatro millones de barriles de diésel que consume EU en un día. El acuerdo difícilmente hará mella en los altos precios en las gasolinas o en otros ámbitos, según expertos en política energética.

La decisión de EU sobre el diésel provocó alarma y consternación en Ucrania, que ha suplicado a países extranjeros que endurezcan las sanciones contra Moscú y le nieguen ingresos por la invasión.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó la decisión de Trump como “una decisión débil de socios fuertes”. El mandatario reveló que habló el viernes con los enviados de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner, después de que consultaron con Putin en San Petersburgo. También hablaron con el líder ucraniano a principios de esta semana en Noruega.

En ese contexto, la Casa Blanca anunció el viernes que la primera dama de EU, Melania Trump, logróforjar una tregua humanitaria en la ciudad de Oleshky, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, para enviar ayuda y evacuar a civiles.