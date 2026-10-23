Alix Bauer, exintegrante de Timbiriche, compartió emotivos mensajes en memoria de su esposo, Jack Derzavich, quien falleció en 2025 tras más de tres décadas de matrimonio.

Descubre quién era el esposo de la cantante y de qué falleció.

Alix Bauer de Timbiriche recuerda a su esposo Jack Derzavich

La exintegrante de Timbiriche Alix Bauer llamó la atención de sus seguidores al publicar una reflexión en sus historias de Instagram acompañada por una fotografía del cielo.

En el mensaje, la cantante escribió: “Ahora, que las palabras no logran expresar todo lo que quiere decir mi alma, lo traduce un suspiro”.

Aunque la cantante no mencionó directamente a nadie, sus seguidores relacionaron la publicación con Jack Derzavich, su esposo durante más de 30 años.

Además, Mijal Derzavich Bauer, la hija menor de la pareja, compartió un mensaje dedicado a su padre en una fecha especial para la familia, su cumpleaños.

“No sé muy bien cómo se celebran los cumpleaños cuando ya no estás aquí. Sigo sin entender cómo se vive con tu ausencia. Hoy mi corazón te busca más y mi alma anhela un poquito de calma, volver a sentir esa certeza que tú me dabas de que todo estaba bien”, expresó la joven.

¿Quién era y de qué murió Jack Derzavich, el esposo de Alix Bauer de Timbiriche?

Alix Bauer contrajo matrimonio con Jack Derzavich en 1995. La pareja permaneció unida hasta el fallecimiento del empresario el 3 de diciembre de 2025, pocos meses después de celebrar su aniversario número 30 de bodas.

De acuerdo con la información disponible, Derzavich era un empresario de origen judío vinculado a la fabricación de uniformes para chefs y, presuntamente, también operaba una franquicia de una reconocida cadena de pizzas.

La pareja tuvo tres hijos: los mellizos Moisés y Danna Derzavich, además de Mijal Derzavich.

Se desconoce cuál fue la causa de muerte de Jack Derzavich.

Jack Derzavich y Alix Bauer con sus hijos ı Foto: Especial

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