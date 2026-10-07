¿Qué fue de Alexa Lozano de Timbiriche, quién era su esposo y de qué murió?

Alexa Lozano, reconocida cantante mexicana y exintegrante de agrupaciones como Fandango y Timbiriche, ha mantenido una trayectoria marcada por momentos emblemáticos en el pop de los años ochenta y noventa.

Aunque no se ha alejado por completo del ojo público, muchos no saben qué ha sido de ella recientemente. Aquí te compartimos a qué se dedicó después de estar en la banda mexicana y otros detalles de su vida privada.

¿Qué fue de Alexa Lozano de Timbiriche?

Alexa Lozano inició su trayectoria musical como integrante del quinteto pop Fandango en los años ochenta y más tarde alcanzó gran reconocimiento al unirse a Timbiriche en 1991.

Durante su etapa en el grupo, prestó su voz para el tema ‘Muriendo lento’, grabado originalmente para el álbum Timbiriche 11. Tras la desintegración del proyecto en 1994, decidió alejarse de los escenarios y mantendría una baja presencia mediática.

A lo largo de los años en los que estuvo alejada del mundo del espectáculo, Alexa encaminó su vida privada hacia el ámbito empresarial y del diseño de joyería fina, instalando su residencia en Cancún, Quintana Roo.

En 2017 intentó retomar un espacio en la industria televisiva participando en el programa La Voz... México, donde protagonizó una sonada polémica al renunciar de forma sorpresiva durante la etapa de batallas. Posteriormente, se ha sumado de forma esporádica a reencuentros nostálgicos con sus compañeras de Fandango.

En el ámbito personal, Alexa Lozano estuvo casada con el empresario Manolo Calvo. La pareja desarrolló diversos proyectos de emprendimiento e incluso llegaron a involucrarse juntos en algunas iniciativas de producción y representación artística dentro de la industria musical.

A finales de 2025, la famosa anunció que su esposo había muerto; sin embargo, no ha reveló detalles en su momento sobre la causa de muerte, aunque sí dio a entender que batallaba contra alguna enfermedad.

“Peleaste con valentía contra monstruos muy feos.y ahora llega el momento de bajar la espada y emprender el vuelo”, escribió Alexa Lozano el 30 de diciembre de 2025 en su Instagram a modo de despedida de su pareja.

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