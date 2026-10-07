Timbiriche no solo fue una de las bandas más destacadas de México, también fue una de las agrupaciones juveniles con más cambios de integrantes, por lo que ahora te compartimos cómo estaba conformada cuando todo comenzó.

¿Quiénes eran los integrantes originales de Timbiriche?

El grupo musical de pop mexicano es considerado como uno de los grupos más importantes del pop latino de la década de 1980 y principios de los noventa.

La idea de formar al grupo musical se remonta a la fundación del área infantil del Centro de Educación Artística (CEA), fundada en 1978. La actriz y productora Martha Zavaleta fue la encargada de reclutar a un grupo de niños.

La alineación fundadora de Timbiriche debutó en el año 1982 con seis integrantes que formaron el proyecto infantil y juvenil impulsado por Televisa. Ellos fueron:

Benny Ibarra

Sasha Sokol

Mariana Garza

Alix Bauer

Paulina Rubio

Diego Schoening

El grupo de niños se capacitaron en canto, baile y actuación en la institución. Finalmente estelarizaron la obra de teatro La Maravilla de Crecer. Fue gracias a dicha obra que los ejecutivos de Televisa tuvieron la idea de conformar un grupo musical infantil con los seis niños.

La banda surgió como una respuesta al grupo musical español Parchis, que había causado sensación en México. El equipo creativo encargado de lanzar a la fama a este grupo estuvo conformado por Víctor Hugo O’Farril, exsocio, productor y creativo de la televisora y el productor Luis de Llano Macedo.

Hubo varios cambios en la agrupación de la banda. En 1983, entró Erik Rubín y así, se consolidó la formación que permanece asociada a sus primeros años en la música. Después, en 1985, entró Eduardo Capetillo y salió Benny Ibarra. Al año siguiente entró Thalía y salió Sasha Sokol. Un año más tarde, en 1987, llega Edith Márquez.

En ese mismo movimiento sale Mariana Garza, también integrante fundadora; aunque para 1988 no se registra una nueva entrada, pero sí la salida de Alix Bauer.

Tras esto hubo varios movimientos más como Bibi Gaytán, Claudio Bermúdez y Patty Tanús, entre otros. Finalmente, Timbiriche terminó su etapa original y de los 80s y 90s en 1994, tras disolverse oficialmente sin un anuncio formal tras la publicación de su álbum Timbiriche XII.

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