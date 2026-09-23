Elenco completo de Timbiriche, la serie, ¿Quién es quién es el proyecto de ViX?

Timbiriche fue una banda juvenil de pop en español que marcó los 80’s y 90’s en México y otras partes del mundo, por lo que ViX ha anunciado el lanzamiento de una serie inspirada en la historia del reconocido proyecto.

En el proyecto, la plataforma de streaming mexicana ofrecerá una mirada sobre los retos que vivió la agrupación desde sus inicios hasta llegar a la fama internacional. Asimismo, exhibirá los escándalos, polémicas y retos que enfrentaron los integrantes.

Ya que la serie de Timbiriche abordará la historia de crecimiento de la banda, la producción ha reúnido a actores experimentados como Osvaldo Benavides, con jóvenes y frescos talentos para interpretar a las estrellas.

Este es el elenco de Timbiriche, la serie

El elenco principal de Timbiriche, la serie, incluye a personalidades destacadas del entretenimiento con experiencia en otras grandes producciones.

Un ejemplo de un joven talento es Macarena García, quien antes ha formado parte de diversas películas y series de diversos tipos; asimismo, Luis de la Rosa ya ha formado parte de bioseries, pues en el pasado interpretó a la versión joven de Luis Miguel.

Sin embargo, también hay veteranos de la actuación como Osvaldo Benavides y Alberto Guerra, aunque el papel de este último es desconocido hasta el momento.

Este es el elenco principal de la serie:

Macarena García es Sasha Sokol

Sebastián Poza es Benny Ibarra

Iker Solano es Diego Schoening

Luis de la Rosa es Erik Rubín

Michelle Pellicer es Paulina Rubio

Sol Wainer es Mariana Garza

Jesusa Ochoa es Alix Bauer

Edu Maruri es Eduardo Capetillo

Andrea Chaparro es Edith Márquez

Clara Dalmao es Thalía

Osvaldo Benavides es Luis de Llano

Uno de los detalles más intrigantes es al aparición del personaje de Luis de Llano, quien estuvo detrás de Timbiriche y muchos años después, se destapó que se aprovechó de su poder para salir con Sasha Sokol, quien en ese entonces era menor de edad.

¿Quieres saber más?

Narnia: El sobrino del mago: Fecha de estreno y reparto

¿El juicio, la serie, está basada en una historia real?

‎Sabor a ti: ¿Quién es el elenco de la nueva telenovela y quiénes son los villanos?

Tierra de amor y coraje: ¿Dónde ver la novela con Sofía Castro y Emilio Osorio y quién es quién en el reparto?