Narnia: El sobrino del mago: Fecha de estreno y reparto

El fantástico universo de Las crónicas de Narnia regresa a la pantalla grande con El sobrino del mago, la adaptación del sexto libro de C. S. Lewis que funciona como precuela de la saga.
La historia narra la creación de Narnia a través del canto del león Aslan y busca recuperar el impacto cultural de las primeras películas, que se estrenaron entre 2005 y 2010.
Netflix anunció que este proyecto tiene estimada una inversión superior a 280 millones de dólares, y estará bajo dirección de Greta Gerwig, reconocida por Lady Bird, Mujercitas y Barbie. La cineasta declaró que la estética y el concepto musical estarán inspirados en el rock británico de los años 60 y 70, por lo que sus referentes son David Bowie y The Who, sin duda una propuesta visual y sonora innovadora.
¿Dónde ver el documental de Jesse & Joy?
Descubre cuándo se estrena Narnia: El sobrino del mago y quiénes darán vida a los míticos personajes de este mágico mundo.
¿Cuándo se estrena Narnia: El sobrino del mago y dónde se puede ver?
El preestreno en cines e IMAX de Narnia: El sobrino del mago está programado para el 10 de febrero de 2027, mientras que el estreno general en salas de cine, para el 12 de febrero de 2027.
La cinta estará disponible en Netflix unas semanas después, el 2 de abril de 2027.
Reparto de Narnia: El sobrino del mago
El elenco de Narnia: El sobrino del mago reúne a actores de gran trayectoria y nuevas figuras del cine y la televisión, que con su talento harán posible esta adaptación:
- Meryl Streep, la voz de Aslan
- Daniel Craig, como el Mago
- Carey Mulligan, como Mabel Kirke
- Emma Mackey, como Jadis La Bruja Blanca
- Denise Gough
- Ciarán Hinds
- Susan Wokoma
- David McKenna
- Beatrice Campbell
- Kobna Holdbrook-Smith
Puedes leer:
- Digger: ¿Cuándo ver a Tom Cruise e Iñarritu en México en la promoción de su primera película juntos?
- The Whisper Man: ¿Cuál es la aterradora historia real detrás de la película?
- Mal de Amores: Esta es la historia de la serie de Netflix basada en la novela de Ángeles Mastreta
- Acusan a Netflix por “rastreo” de niños