Narnia: El sobrino del mago: Fecha de estreno y reparto

El fantástico universo de Las crónicas de Narnia regresa a la pantalla grande con El sobrino del mago, la adaptación del sexto libro de C. S. Lewis que funciona como precuela de la saga.

La historia narra la creación de Narnia a través del canto del león Aslan y busca recuperar el impacto cultural de las primeras películas, que se estrenaron entre 2005 y 2010.

Netflix anunció que este proyecto tiene estimada una inversión superior a 280 millones de dólares, y estará bajo dirección de Greta Gerwig, reconocida por Lady Bird, Mujercitas y Barbie. La cineasta declaró que la estética y el concepto musical estarán inspirados en el rock británico de los años 60 y 70, por lo que sus referentes son David Bowie y The Who, sin duda una propuesta visual y sonora innovadora.

Descubre cuándo se estrena Narnia: El sobrino del mago y quiénes darán vida a los míticos personajes de este mágico mundo.

¿Cuándo se estrena Narnia: El sobrino del mago y dónde se puede ver?

El preestreno en cines e IMAX de Narnia: El sobrino del mago está programado para el 10 de febrero de 2027, mientras que el estreno general en salas de cine, para el 12 de febrero de 2027.

La cinta estará disponible en Netflix unas semanas después, el 2 de abril de 2027.

Reparto de Narnia: El sobrino del mago

El elenco de Narnia: El sobrino del mago reúne a actores de gran trayectoria y nuevas figuras del cine y la televisión, que con su talento harán posible esta adaptación:

Meryl Streep , la voz de Aslan

Daniel Craig, como el Mago

Carey Mulligan , como Mabel Kirke

Emma Mackey, como Jadis La Bruja Blanca

Emma Mackey como Jadis em nova imagem de ‘Nárnia: O Sobrinho do Mago’, dirigido por Greta Gerwig.



Em 11 de fevereiro nos cinemas. #Narnia pic.twitter.com/ok7CRClVmf — VHS CUT (@vhscut) September 18, 2026

Denise Gough

Ciarán Hinds

Susan Wokoma

David McKenna

Beatrice Campbell

Kobna Holdbrook-Smith

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