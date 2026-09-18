Muere Duncan Sheik, compositor y estrella pop, a los 56 años

Duncan Sheik, el cantautor ganador de premios Tony y Grammy que creó la música de Spring Awakening, falleció a los 56 años.

Sheik murió el jueves por la noche, según una publicación en su cuenta de Instagram. “El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro”, dice la publicación. “Su legado musical seguirá inspirando a generaciones venideras.”

Sheik era más conocido por su éxito radiofónico duradero “Barely Breathing” cuando puso su atención en Broadway con Spring Awakening, dando lugar a un espectáculo que rompía barreras y musicalizaba la angustia adolescente.

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Sheik también se dedicó a musicales basados en American Psycho y Alicia en el País de las Maravillas, y “Barely Breathing” estuvo 55 semanas en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 16. Pero probablemente fue más conocido por Spring Awakening, que se representó en Broadway durante más de 860 funciones desde 2006.

Spring Awakening despertó una nueva faceta de Sheik y de Broadway

El musical —adaptado de una obra del siglo XIX del dramaturgo alemán Frank Wedekind, con música de Sheik y letras del dramaturgo Steven Sater— es franco en sus representaciones del incesto, el aborto y el suicidio. En parte, se pretende como una advertencia de que los adolescentes necesitan buena información sobre el sexo para evitar errores trágicos.

Sheik y Sater eran budistas practicantes que se reunían mientras cantaban cánticos. Estaban colaborando en el tercer álbum de Sheik, Phantom Moon, cuando Sater mencionó que estaba trabajando en una nueva producción. Ninguno de los dos había escrito un musical antes.

“Le dije a Steven: ‘Estoy encantado de hacer este musical, pero solo quiero hacerlo si la música de la obra es del tipo que tanto yo como mis compañeros podamos apoyar estilísticamente, conectar y disfrutar’”, dijo Sheik a la AP en 2006.

Duncan Sheik posa para fotógrafos a su llegada a los Premios Olivier en Londres, Inglaterra, el domingo 12 de abril de 2026. ı Foto: AP

Hicieron un pacto: conservarían el escenario provincial de la Alemania del siglo XIX, pero con, como dijo Sater, “los personajes irrumpiendo en pop-contemporáneo cuando cantan.”

Spring Awakening ganó ocho premios Tony, incluido el de mejor musical, así como el Grammy al mejor álbum de musical musical.

El espectáculo es muy querido en la comunidad del teatro musical por haber innovado en la puesta en escena y el contenido, junto a títulos como “Rent” y “Hamilton”. Regresó a Broadway en 2015 en una producción muy bien recibida por Deaf West Theatre. Una versión off-Broadway está prevista para este otoño, al igual que su musical Memorias de caballeros amorosos, basado en el manga homónimo de Moyoco Anno.

El reparto original estaba repleto de actores revelación como Jonathan Groff, Lea Michele, Lilli Cooper, Jennifer Damiano, Gideon Glick, John Gallagher Jr., Lauren Pritchard y Krysta Rodriguez, quienes han alcanzado la fama en televisión, cine y teatro. Groff acabaría ganando un Tony con Merrily We Roll Along, y Michele se convirtió en una superestrella con Glee.

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