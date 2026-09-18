La llamada “Ley Cazzu” vuelve a dar de qué hablar luego de que circulara información en redes sociales sobre un supuesto amparo promovido por Christian Nodal para frenar la iniciativa.

Esta propuesta legislativa, que fue impulsada en Michoacán y luego enviada al Congreso de la Unión, busca facilitar la movilidad de niñas y niños cuando uno de los progenitores incumple sus obligaciones de crianza y alimentos.

Ante las versiones difundidas en medios y redes sociales, el equipo de prensa y legal del cantante de “Botella Tras Botella” emitió un comunicado en el que desmintió las acusaciones.

Nodal niega ser deudor alimentario; asegura que no busca ponerle freno a la Ley Cazzu

En un comunicado publicado en redes sociales, la representación legal de Nodal subrayó que el cantante no tiene un amparo contra la llamada Ley Cazzu, como había circulado hace tiempo en redes sociales: “Es FALSO que el señor Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la iniciativa conocida como ‘Ley Cazzu’”.

Nodal y Cazzu ı Foto: IG nodal/cazzu

En el texto se enfatizó que el intérprete sonorense no busca frenar, obstaculizar ni suspender el proceso legislativo, y que está a favor de cualquier medida que garantice la protección de menores: “El amparo NO cuestiona el contenido de la propuesta, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”.

Asimismo, el equipo legal de Christian Nodal aclaró que no existe resolución judicial ni prueba que lo señale como deudor alimentario. Añadieron: “No hay evidencia de que el señor Nodal haya incumplido sus obligaciones ni de que haya impedido que su hija viaje o que su madre trabaje”.

El comunicado también desmintió la autenticidad de un documento que circuló en redes sociales y aseguraron que el único válido es el que cuenta con el sello del juzgado. Además, anunciaron que se iniciará una investigación para identificar a quienes difunden información falsa que podría afectar a la menor.

Finalmente, el escrito del equipo legal de Nodal reiteró: “El amparo NO busca frenar, obstaculizar ni suspender el proceso legislativo, sino señalar la narrativa errónea que acompaña a la denominación ‘Ley Cazzu’”.

Mensaje del equipo de Nodal sobre la Ley Cazzu ı Foto: Captura de pantalla IG starmediaconsulting

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