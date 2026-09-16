Silvia Cristina Nodal Jiménez, conocida como Cristy Nodal, es una figura clave en la vida y carrera de Christian Nodal. Más allá de ser su madre, ha sido asesora, representante y apoyo constante en los momentos más importantes del cantante de regional mexicano.

Además, hace unos días se lanzó como cantante al debutar con la canción “Regalo de Luna”. Descubre quién es esta mujer, que ha robado reflectores por su talento y polémicas.

Cristy Nodal: Edad, estatura, cuántos hijos tiene y de dónde es

Silvia Cristina Nodal Jiménez, conocida como Cristy Nodal, nació el 5 noviembre de 1981. Actualmente tiene 45 años y se estima que mide alrededor de 1.65 metros.

En algunos medios se menciona que la madre de Christian Nodal nació en Guadalajara, Jalisco, donde desde joven se vinculó con el mariachi, influencia que permeó en el ambiente musical de su hogar. Sin embargo, también se asegura que nació en Guaymas, Sonora.

El esposo de Cristy Nodal es Jaime González, tras un breve romance, la pareja llegó al altar en 1997.

Es madre de tres figuras conocidas en el mundo de la música y las redes sociales. El primero es Christian Nodal, cantante reconocido internacionalmente por éxitos como “No te contaron mal” y “Botella tras botella”.

Christian con Cristy Nodal y Amely, hermana del cantante ı Foto: larazondemexico

Luego sigue Amely Nodal, quien hace unos años se convirtió en madre de un niño y ha ganado popularidad en redes sociales; acumula más de 456 mil seguidores en Instagram. Y Jaime Alonso Nodal, conocido artísticamente como Gohn, quien también incursionó en la música regional en 2022 con el tema “El himno de los dolidos”.

Cristy Nodal tiene actualmente más de 887 mil seguidores en Instagram.

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