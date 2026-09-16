¿Quién es Macklemore, qué dijo sobre Palestina y por qué quedó fuera de la gira de Ed Sheeran?

El rapero Macklemore, invitado especial en la gira de Ed Sheeran, desató controversia en redes sociales durante el concierto del MetLife Stadium de Nueva Jersey del 4 de septiembre. El estadounidense expresó públicamente su apoyo a Palestina, lo que generó reacciones inmediatas y, días después, su salida del tour del británico.

Aunque una gran cantidad de usuarios y fans lo apoyan por denunciar el genocidio en el Loop Tour, se especula que la comunidad judía no está contenta con sus declaraciones.

¿Quién es Macklemore?

Benjamin Hammond Haggerty, conocido artísticamente como Macklemore, es un rapero estadounidense nacido en la ciudad de Seattle en 1983. Alcanzó fama mundial junto a su productor Ryan Lewis con éxitos como “Thrift Shop” y “Can’t Hold Us”, que dominaron las listas de Billboard en 2013.

El intérprete es reconocido por tener letras con mensajes sociales, incluso ha abordado temas como el consumo de drogas, la desigualdad y los derechos LGBTQ+ en sus canciones. Su autenticidad lo convirtió en una voz influyente dentro del hip hop contemporáneo.

¿Por qué sacaron a Macklemore del tour de Ed Sheeran tras apoyar a Palestina? ı Foto: Instagram

¿Qué dijo Macklemore sobre Palestina y por qué quedó fuera de la gira de Ed Sheeran?

En el concierto del MetLife Stadium de Nueva Jersey del 4 de septiembre, donde Macklemore fue invitado especial de Ed Sheeran, el rapero dedicó un espacio de su presentación para hablar de la ocupación Palestina.

“No podemos quedarnos callados ante la ocupación y el sufrimiento del pueblo palestino”, afirmó, lo que provocó aplausos de algunos asistentes, pero también incomodidad en otros sectores.

Tras sus declaraciones, medios reportaron que la producción de Ed Sheeran decidió retirarlo de la gira y luego el propio Macklemore lo confirmó a través de sus redes sociales.

“No estoy seguro de cómo empezar con esto. Pero hablaré desde el corazón y compartiré la verdad. Ed Sheeran y su equipo han tomado la decisión de quitarme del Loop Tour”, señaló en Instagram.

“Ed estaba en una posición muy difícil. Él lo sabía. Su típica postura apolítica estaba siendo desafiada como nunca antes (...) Pero no podía dejar de priorizar a sus fans. Espero que este no sea el final de mi relación con Ed. Una amistad de 13 años no desaparece por un doloroso desacuerdo”, añadió Macklemore.

Sectores poderosos de la comunidad judía en EU, se pronunciaron en contra del rapero. Por ejemplo, el Consejo Israelí-estadounidense lanzó un mensaje pidiendo que se retirara a Macklemore de los escenarios por emitir juicios políticos en un contexto de entretenimiento.

Además, diversos recintos en los que se presentará Ed Sheeran solicitaron que la participación de Macklemore fuera retirada. La gira del músico británico estaba en peligro de ser cancelada, lo que significaba perder millones de dólares; por ello, decidieron dejarlo fuera.

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