Israelí pide matar a 40 palestinos cada noche

Palestinos se sientan dentro de una casa dañada durante la guerra en Gaza, ayer.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, llamó ayer al asesinato de entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza y defendió una migración masiva de palestinos para permitir la instalación de asentamientos judíos en la Franja.

Las declaraciones del funcionario ultraderechista y exconvicto aparecieron en un podcast publicado en las últimas horas junto a Rom Braslavski, quien fue rehén de Hamas en Gaza. Ben Gvir afirmó que Israel debería realizar asesinatos selectivos y no limitarse a personas que representen una amenaza inmediata.

El Dato: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto condenaron el rechazo de Israel al plan de paz de Donald Trump.

El ministro de Seguridad también sostuvo que existen palestinos que, a su juicio, no deberían vivir. Sus declaraciones se suman a otras expresiones previas tanto de él como de funcionarios israelíes que fueron presentadas ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU como evidencia de una supuesta intención genocida en Gaza, acusación que el gobierno de Israel rechaza.

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Más ataques. El ministro de seguridad israelí expresó además su desacuerdo con la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu de reducir los ataques en Gaza para avanzar con el plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

1,250 gazatíes fueron asesinados por Israel desde octubre

El funcionario, quien no tiene autoridad para ordenar operaciones al Ejército israelí, defendió que toda Gaza pertenece a Israel y pidió impulsar la salida de la mayor cantidad posible de palestinos para establecer asentamientos judíos en la Franja.

Ben Gvir es también colono israelí en Cisjordania ocupada y construyó su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como ministro de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y las cárceles donde palestinos han denunciado casos de tortura.

En mayo de 2026, Ben Gvir fue criticado después de difundir un video en el que aparecía sonriente y con una bandera israelí frente a activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel. Los activistas aparecían esposados, arrodillados y hacinados en el suelo.

Destrabar el acuerdo. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Jared Kushner, aseguró a representantes de Hamas que el Ejército israelí se retirará de Gaza conforme las milicias palestinas entreguen sus armas y no hasta que concluya todo el proceso de desarme.

Jared Kushner afirmó, durante reuniones en El Cairo, que Israel deberá cumplir los términos del plan acordado en Sharm el Sheij en octubre de 2025 y que el acuerdo no está sujeto a una nueva negociación.

La delegación de Hamas, encabezada por Jalil Al-Hayya, reiteró su compromiso con la aplicación del plan, al considerar que permitiría reducir el sufrimiento de la población de Gaza y comenzar proyectos de infraestructura y reconstrucción.

Kushner también aseguró a Hamas que Estados Unidos no permitirá el desplazamiento forzado de la población de Gaza.

Las conversaciones se realizaron mientras Israel continuaba con ataques aéreos en Gaza. El Ejército israelí informó que sus aviones atacaron a dos integrantes de la Yihad Islámica y Hamas en Jan Younis y Nuseirat.

Los servicios médicos de Gaza reportaron al menos cinco personas heridas después de que uno de los ataques alcanzara un campamento de tiendas. Uno de los heridos en Jan Younis murió posteriormente en el hospital Nasser.