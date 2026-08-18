¿De qué murió Germán Medina, cantante de regional mexicano?

El joven músico Germán Medina, cantante de regional mexicano, murió en un accidente de carretera en Nayarit ocurrido en la madrugada del 17 de agosto.

El accidente donde murió Germán Medina

En el accidente, una camioneta se volcó a la altura del kilómetro 18 en la autopista Tepic-Matanchén y el automóvil que circulaba detrás de él chocó contra la barrera de contención al intentar evadir el golpe con la camioneta.

Murió Germán Medina, cantante del regional mexicano, en accidente automovilístico en Nayarit. El cantante y su ingeniero de audio, Olaf Rubio Merino, murieron la madrugada del lunes sobre la autopista Tepic-Matanchén. pic.twitter.com/BMUWUVgTzW — Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 18, 2026

Por la fuerza del impacto, el vehículo también se volcó y el copiloto salió proyectado hacia la carretera. Según los informes, los ocupantes de la camioneta huyeron del sitio mientras que el piloto del auto y su acompañante murieron en el acto.

De manera posterior, se identificó a las victimas como el cantante Germán Medina y el ingeniero de audio Olaf Rubio, quienes iban de regreso de una presentación que tuvo el artista en San Blas.

¿Quién era Germán Medina?

Germán era un joven cantante, fundador y vocalista del grupo norteño ‘El del BM Germán Medina‘, que tenía 21 años de edad y un futuro prometedor en la industria musical regional. Además de su carrera musical, el joven también cursaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos en la Universidad Tecnológica de Nayarit.

La Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Nayarit AC lamentó la muerte de la joven, quien era hermano del charro Emiliano Medina, miembro de la agrupación. “Descanse en paz”, refirió Juan Reynosa Mercado, presidente de la Asociación en una esquela publicada en redes sociales.

El público reaccionó con sorpresa y lamentó la noticia de la muerte del joven talento, destacando su habilidad para interpretar música regional mexicana.

En su último posteo en su cuenta de Instagram, los comentarios dicen:

“Sí es real, estoy que no me la puedo creer”.

“Cómo es la vida, en paz descanses Germán”.

“Siempre un gran y buen niño, muy talentoso”.

“Tu partida es inesperada pa, te fuiste antes pero nos veremos algún día”.

“Te vamos a extrañar, Germán”.

El funeral de Germán Medina se llevó a cabo en Tepic, hasta donde llegaron familiares, amigos y colegas para darle el último adiós de manera privada.

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