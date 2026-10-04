Karina Torres realmente es licenciada, ¿por qué le dicen así?

Karina Torres tiene muchos apodos en redes sociales, desde Apocalíptico por su presunto parecido con un personaje de película, hasta La lic o La Licenciada, lo que ha generado dudas en redes sociales sobre el grado de estudios de la famosa.

Y es que muchos se preguntan si la famosa en verdad logró terminar una licenciatura o si se trata de una broma entre los seguidores de la integrante de Las Perdidas. Ahora te contamos al respecto:

Karina Torres ı Foto: IG karina.torrea/@jooongc/@fzmanagement

¿Karina Torres realmente es licenciada?

La historia de por qué llaman Licenciada Karina Torres tiene que ver con la historia personal que ella misma ha compartido a través de los años, ya que la influencer solía contar los pormenores de su vida privada.

En ese sentido, se sabía que la mujer cursó la carrera de estilismo. Fue en julio de 2023 que la famosa se graduó como estilista profesional y cultora de belleza en León, Guanajuato.

Durante su ceremonia de graduación técnica, usó toga y birrete, lo que llamó la atención en sus transmisiones y videos, por quienes no esperaban que la mujer contara con una carrera.

En ese sentido, si bien la famosa no cuenta con una licenciatura, sino con estudios como cultora de belleza, los cuales siguen siendo esenciales para ofrecer servicios de estilismo adecuados. Esto incluso lo aclaró durante las entrevistas antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026.

Por este motivo, incluso en una transmisión en vivo, la famosa mencionó que es “licenciada en cosmetología, en colorimetría, en estilismo” y en broma, agregó que incluso es licenciada en derechos humanos.

Esto último ya que sus seguidores comenzaron a felicitarla de manera humorística, exagerando que se había graduado de carreras universitarias complejas como derecho, medicina o ingeniería.

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