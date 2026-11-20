Recientemente, comenzó a circular la información de que este fin de semana se llevará a cabo la esperada boda de Miley Cyrus y Maxx Morando, tras un año de compromiso y cuatro años en una relación que comenzó con una cita a ciegas.

La pareja ha generado opiniones divididas, ya que por un lado, algunos señalan que la artista se muestra tranquila, centrada y plena tras malas experiencias en el pasado con otras parejas como Liam Hemsworth.

Maxx Morando y Miley Cyrus en Los Ángeles, en marzo de 2026 ı Foto: Reuters

Maxx Morando es una personalidad que evita los reflectores y como músico y productor, ha colaborado en varios temas recientes de Miley. Pese a esto, la relación también ha llegado a enfrentar críticas por la apariencia de él o que es 6 años menor que ella.

Esto sabemos sobre la boda de Miley Cyrus

Según diversos reportes de portales especializados como TMZ, la pareja estaría celebrando su boda este fin de semana, entre el 21 y 22 de noviembre, en vísperas del cumpleaños número 34 de la intérprete.

La ceremonia se está llevando a cabo bajo un hermetismo absoluto en el sur de California, manteniendo la ubicación exacta bajo estricto secreto. La decisión de blindar los detalles responde a la discreción que ha caracterizado su romance desde sus inicios en 2021, cuando se conocieron a través de una cita a ciegas organizada por amigos en común.

A diferencia de relaciones pasadas mucho más mediáticas, ambos han preferido mantener su vida sentimental alejada de los reflectores. Por este motivo, la lista de invitados es sumamente reducida y exclusiva.

Miley Cyrus is getting married this weekend to her fiancé Maxx Morando. (via TMZ) pic.twitter.com/5sn5tjb10V — Pop Base (@PopBase) November 20, 2026

El evento está reservado de manera estricta para su círculo más cercano, conformado por familiares directos y contados amigos de confianza. No se esperan grandes exclusivas de alfombra roja ni multitudes, consolidando una celebración íntima que refleja la complicidad y madurez que han cultivado a lo largo de su tiempo juntos.

Esta unión representa el segundo matrimonio para Miley Cyrus, tras su anterior relación con el actor Liam Hemsworth, y llega apenas un año después de que Morando le propusiera matrimonio durante un viaje romántico a Kioto, Japón, a finales de 2025.

La conexión entre ambos no solo se limita al plano personal, sino que también se ha trasladado al estudio de grabación, donde han colaborado musicalmente en temas recientes como “Let’s Get Married”.

Aunque ninguno de los dos ha emitido una confirmación oficial a través de sus redes sociales, las pistas dadas en los últimos meses hacían presagiar este paso definitivo.

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