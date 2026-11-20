¿De qué murió el actor Patrick Stewart? Revelan la causa real de su fallecimiento

El querido actor británico Patrick Stewart murió el pasado 28 de octubre de 2026, a los 86 años de edad, en su casa de Los Ángeles y a casi un mes del fallecimiento, se ha revelado cuál es la causa de muerte oficial.

El histrión es recordado por sus interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el Profesor X en X-Men, papel que interpretó por última vez para la película Avengers: Doomsday, que se estrena en diciembre del 2026.

Patrick Stewart ı Foto: University of Huddersfield

¿De qué murió Patrick Stewart?

De acuerdo con el certificado de defunción de Patrick Stewart que difundió el medio TMZ, el actor murió a causa de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.

Esta enfermedad neurodegenerativa progresiva es causada por la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína dentro de las neuronas y es la segunda causa más frecuente de demencia degenerativa, después de la enfermedad de Alzheimer.

El documento oficial también indica que sus restos fueron sometidos a un proceso de hidrólisis alcalina, conocido como cremación con agua, el 3 de noviembre.

PATRICK STEWART MURIÓ A CAUSA DE UN PARO CARDIOPULMONAR Y UN TRASTORNO NEUROCOGNITIVO CON CUERPOS DE LEWY



El actor británico Patrick Stewart murió el 28 de octubre, a los 86 años, en su casa de Los Ángeles, bajo el cuidado de su esposa, Sunny Ozell. Casi un mes después, su… pic.twitter.com/M5WCumNHnU — Clarín (@clarincom) November 20, 2026

La noticia de la muerte de Patrick Stewart fue confirmada en octubre de este año a través de un mensaje publicado en sus redes sociales y firmado por su familia.

En ese sentido, se informó que pasó sus últimos momentos bajo los cuidados de su esposa, la cantante Sunny Ozell, y acompañado por sus seres queridos.

Tras darse a conocer el fallecimiento, varios compañeros, amigos y seguidores compartieron mensajes para recordar su trayectoria, destacando las despedidas de personalidades como Hugh Jackman e Ian McKellen, quienes trabajaron con él en las películas de X-Men.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Stweart se abrió pasó en el teatro británico y formó parte de la Royal Shakespeare Company antes de dar el salto a la televisión y el cine en Hollywood, donde obtuvo reconocimiento internacional y el cariño de millones de fans del séptimo arte.

Otra publicación solicitó a los fanáticos del histrión que en lugar de flores, podían realizar donaciones al ohns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y a la Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources.

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