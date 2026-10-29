Ian McKellen, Hugh Jackman, William Shatner y más rinden homenaje a Patrick Stewart

La muerte de Patrick Stewart, a los 86 años, provocó una avalancha de homenajes, incluidos de colegas actores e incluso de Marvel Studios. Conocido por sus papeles como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, Stewart falleció en Los Ángeles el miércoles tras lo que su portavoz describió como un “breve y conmovedor viaje” con la enfermedad de Alzheimer y la demencia de cuerpos de Lewy.

Ian McKellen

“Por encima de todo, Patrick se definió por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Se podía oír en su voz con acento y en la honestidad severa con la que te contaba lo que pensaba y sentía. Los habitantes de Yorkshire no tienen nada que ver con medias verdades ni con evitar grandes temas.

“Llevaba el corazón en la mano, lo que le convertía en un hombre en quien confiar, admirar y, en mi caso, amar”, escribió en Instagram el actor que coprotagonizó con Patrick Stewart en teatro y cine.

William Shatner

“Qué semana tan desgarradora ha sido. Sir Patrick Stewart fue un amigo, un colega y un magnífico actor. Desde el escenario hasta el puente de la Enterprise, aportó inteligencia, gracia y un profundo sentido de humanidad a todo lo que hacía. El capitán Picard representaba a los mejores de nosotros, y también el hombre que lo interpretó. Sentí un cariño y admiración por él y su obra”, escribió en un comunicado el actor y también exalumno de Star Trek de Stewart.

Hugh Jackman

“Hoy hemos perdido a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, en mi opinión, un amigo y hombre tremendo. Aprendí muchísimo de él. Te echaré de menos, Patrick Stewart, todos mis días”, compartió Hugh Jackman, actor y compañero de X-Men de Stewart, en Instagram.

Minnie Driver

“¿Es este año algún tipo de portal a un lugar mucho, mucho mejor que toda la gente mejor conoce y por eso ha hecho sus salidas suavemente? Queridísimo Patrick. Que siempre tenía los mejores consejos, la historia más divertida, la paciencia para escuchar. Estoy simplemente desconsolada. Todo el amor para tu familia, y para ti, en mi corazón para siempre", dijo la actriz británica y coprotagonista de Stewart en The Wilde Wedding, en redes sociales.

Cary Elwes

“Hoy tengo el corazón realmente pesado. Hemos perdido a la maravillosa #PatrickStewart. Conocí a Patrick por primera vez en el rodaje de Lady Jane en 1984 y me enamoré de él al instante. No solo era amable y amable y tenía un gran sentido del humor, sino que era increíble trabajar con él. Su dominio de la pantalla, con su pura presencia y esa voz inconfundible, era un espectáculo digno de contemplar. Casi una década después, cuando Mel y yo discutíamos quién debería interpretar al Rey Ricardo en Men in Shorts, le dije que tenía que ser Patrick. Mi corazón ahora destrozado está con Sunny, sus hijos, amigos y fans, de los cuales siempre seré uno. Buenas noches, dulce Príncipe”, compartió el actor y coprotagonista de Stewart en Lady Jane y Robin Hood: Men in Tights, en Instagram.

Rebecca Romijn

“Me siento tan agradecida de haberle conocido durante los últimos 25 años y de haber estado en su órbita, tanto como mutante como miembro de la Flota Estelar. Era absolutamente divertidísimo, travieso, con un sentido del humor increíble, y esa voz retumbante suya que siempre hablaba al fondo de la sala, como todo shakesperiano clásico debe dominar, siempre ha sido una inspiración. Envío mis condolencias a su familia y echaré mucho de menos a mi amigo. Descansa en paz, Patrick”, dijo la actriz y coprotagonista de Stewart en las películas del universo X-Men y Star Trek, en un video en redes sociales.

Puedes leer: