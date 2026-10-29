Beliween 2026: Invitados y los mejores disfraces de la fiesta de Belinda

La famosa fiesta de Halloween de Belinda, conocida como Beliween 2026, se celebró el 28 de octubre en la Ciudad de México. La actriz reunió a amigos y celebridades internacionales como Victoria Justice y Lola Índigo en una noche extraterrestre.

Como cada año, Beli se lució con su disfraz y robó reflectores al aparecer caracterizada de Xenomorfo, la criatura extraterrestre de Alien. La cantante de “Heterocromía” usó prótesis voluminosas en la cabeza y la espalda para hacer más realista su atuendo.

Estos fueron invitados y los mejores disfraces del Beliween 2026

Sin duda, una de las invitadas al Beliween 2026 que fue más alabada en redes sociales, después de Belinda, fue Anais Armas Parraga, creadora de contenido, quien se disfrazó de Nebula, personaje del Universo de Marvel. Su vestuario y maquillaje fue impecable.

Lola Índigo también estuvo presente en la celebración y acudió vestida como Lara Croft, la protagonista de Tomb Raider. Además, la cantante española cantó en vivo junto a Belinda “La niña de la escuela”.

de mis momentos favs de la noche, beli y lola indigo cantanta "la niña de la escuela" 🩷 #Beliween pic.twitter.com/jedOf2aGx9 — Astrid 🏹 (@SoyPastrid) October 29, 2026

Camila Calónico, Axel Madrazo, Nico Haza, Macarena Oz y Virgilio Delgado, actores de Nadie nos va a extrañar, se caracterizaron del Scooby-Doo crew: Scooby-Doo, Shaggy, Fred, Daphne y Velma.

El actor Lalo Brito, por su parte, se disfrazó del icónico Freddy Mercury, vocalista de Queen. Sus seguidores quedaron sorprendidos por el parecido entre ambos.

La actriz y habitante de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro, se disfrazó de Poison Ivy, o Hiedra Venenosa, personaje de DC Cómics.

Y siguiendo la temática de la fiesta, la influencer Mafe Walker, conocida por afirmar que habla idioma alienígena, también apareció en el Beliween 2026 con el cuerpo pintado de verde por completo y un atuendo negro con capa.

⁠MAFE WALKER en BELIWEEN 2026: “Activamos el portal alienígena con Belinda”https://t.co/7bxCbCwxKO pic.twitter.com/EjXBFpvG9H — El Intermedio 🇲🇽 (@elintermediomex) October 29, 2026

Mafer incluso charló un rato con Belinda, dejando a todo mundo atónito.

La cara de Beli que se quiere cargar de risa 😭 JAJAJ #Beliween pic.twitter.com/IFhlLZwwDA — ℰ (@Eduardo9_C) October 29, 2026

Cry también cautivó a los usuarios y asistentes con un maquillaje elaborado, tatuajes y total black que dio como resultado un disfraz terrorífico.

La creadora de contenido Fernanda Blaz lució idéntica a Emily, personaje de El Cadáver de la Novia.

Otras personalidades del entretenimiento que asistieron fueron Victoria Justice, Aarón Mercury, Diana Bovio, Shiky, Mía Rubín, Paulina Goto, Omar Chaparro, Mabel Cadena y Brianda Deyanara.

Pese al entusiasmo de los y las invitadas al Beliween, los disfraces fueron criticados por usuarios de redes sociales, quienes aseguran que los atuendos dejaron mucho que desear y fueron poco creativos.

Algunos comentarios en Instagram fueron:

“Todos súper NyEs y chafas, la única 10/10 Belinda, agradezcan que los invitan y métanle ganitas, neta qué horror, año tras año lo mismo :(”

“Belinda ganando como siempre”

“Megaproducción, pero los invitados no le ponen presupuesto a su disfraz”

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